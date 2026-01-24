«همم موهوبة» تجمع موسيقياً عالمياً ومبدعاً إماراتياً على مسرح واحد

نظّمت هيئة زايد لأصحاب الهمم أمسية موسيقية استثنائية، أُقيمت ضمن مبادرة «همم موهوبة»، في المجمع الثقافي بأبوظبي، بحضور سفير أوكرانيا لدى الدولة، أليكساندر بالانوتسا، والمدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان وعدد من المسؤولين، ونخبة من المثقفين والفنانين، إلى جانب جمهور من المهتمين بالشأن الثقافي والفني.

شهدت الأمسية لقاءً موسيقياً مميزاً جمع بين العازف الأوكراني العالمي يفغيني خمارا، والموهبة الإماراتية الواعدة، الطالب أحمد الهاشمي، في تجربة فنية مشتركة قدّما خلالها مقطوعات موسيقية عكست مستويات عالية من الإحساس والاحتراف، وأبرزت قدرة الفنون على احتضان المواهب، وفتح آفاق أوسع أمام أصحاب الهمم للوصول إلى المنصات الثقافية والفنية.

وجاءت هذه الأمسية لتؤكد أن الإبداع لا يعرف حدوداً، وأن الموسيقى تمثّل لغة إنسانية عالمية قادرة على تجاوز الفوارق، وصناعة جسور من التلاقي والتواصل حين تقترن بالإرادة والشغف، مجسّدةً في الوقت ذاته أهداف مبادرة «همم موهوبة» في اكتشاف الطاقات الإبداعية الكامنة، وتحويلها إلى قصص نجاح ملهمة.

وأكد عبدالله الحميدان أن الفنون، ولاسيما الموسيقى، تمثّل أحد المسارات الحيوية لتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوسيع دائرة مشاركتهم المجتمعية، مشيراً إلى أن مبادرة «همم موهوبة» تُعد منصة استراتيجية لرعاية الموهوبين، وصقل قدراتهم الفنية، وتهيئتهم للحضور والمنافسة في المحافل الثقافية المختلفة.

وقال: «إن دعم المواهب المتميزة من أصحاب الهمم، خاصة في المجالات الفنية والثقافية، يعكس إيماننا بأن الإبداع طاقة إنسانية لا تحدّها إعاقات، وأن توفير المنصات المناسبة لعرض هذه المواهب مسؤولية مجتمعية واستثمار حقيقي في الإنسان. ومبادرة همم موهوبة تمثّل نموذجاً متكاملاً لتحويل الموهبة إلى إنجاز، والإبداع إلى حضور مؤثر». وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير البرامج والمبادرات التي تستكشف الطاقات الكامنة لدى أصحاب الهمم، وتوفّر لهم بيئة داعمة لصقل مهاراتهم الفنية، بما يسهم في تعزيز اندماجهم الثقافي، وفتح آفاق المشاركة محلياً وإقليمياً وعالمياً.