سلطان العويس.. إرث القصيدة والحكاية

في ذكرى مرور 100 عام على ميلاده، يحتفي مهرجان طيران الإمارات للآداب بإرث الشاعر الإماراتي، سلطان بن علي العويس، مستعرضاً محطات من حياته ومسيرته الثقافية والإنسانية، ودوره الريادي في دعم الإبداع العربي من خلال مؤسسته الثقافية الرائدة، وذلك في جلسة خاصة تستحضر أثره العميق في المشهدين الأدبي والوطني، ويشارك في الجلسة الكتّاب والباحثون: إبراهيم الهاشمي، والدكتور عبدالخالق عبدالله، ويوسف الحسن، وأسس العويس مؤسسة العويس الثقافية عام 1987، وحرص على أن تبقى منصة مرموقة للمثقفين والمفكرين العرب.