«طيران الإمارات للآداب» يبدأ رحلته الـ 18 بـ «علمتني الحياة»

بحضور كوكبة من المسؤولين وقادة الفكر والثقافة، وطيف من الأسماء الأدبية العالمية اللامعة، استهل مهرجان طيران الإمارات للآداب فعاليات يومه الأول، أمس، بجلسة افتتاحية حملت عنوان «علمتني الحياة»، احتفت، من خلال نقاشات فكرية ثرية، بكتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وضع تجربته الملهمة في مجال القيادة ورؤيته الإنسانية الحكيمة بين يدي القارئ، ليقدم خلاصة ستة عقود من الحكمة.

ناقش محطات الكتاب ورؤاه ورسالته الفكرية، كل من المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، والدكتور خليفة علي السويدي، عبر قراءة معمقة في مضامينه، واستحضار لدلالاته القيادية والإنسانية، بوصفه مصدر إلهام وخارطة طريق للأجيال.

في بداية الجلسة التي أدارها الكاتب والإعلامي الإماراتي، غيث الحوسني، توقف الفريق محمد أحمد المري عند أهم محطات الكتاب ورسالته الفكرية، قائلاً: «يقدم سموه في كتابه الأخير (علمتني الحياة) بما يضمه من 35 فصلاً دروساً مستفيضة في العلم والقيادة وفي مجالات الريادة والتميز وصناعة الأثر، لذلك عندما نطالع هذا الكتاب فإننا نتابع ملخص تجربة عميقة وثرية تضيف أبعاداً معرفية جديدة بالحياة وبمفاتيح القيادة ومفاهيمها».

وقال الفريق المري لـ«الإمارات اليوم» إن كتاب «علمتني الحياة» دستور واضح وفريد في القيادة يمكن من خلاله التعرف على فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته، قائلاً: «سموه يقدم لنا دروساً فريدة في البذل والعطاء والإخلاص وقيم الانتماء إلى هذا الوطن، كما أن صاحب السمو معطاء وكريم إلى درجة أنه يأخذ بيد الآخرين لتحقيق ما يصبون إليه من الأهداف». وأضاف «من يستطع بناء الإنسان يجب أن يكون إنسانياً في تعامله مع الآخرين، وهذا ما فعله صاحب السمو قائدنا الملهم».

وأكد الدكتور خليفة علي السويدي، أن هناك فرقاً بين إنسان يكتب تنظيراً وفلسفة وبين إنسان يكتب بعد تجربة ناجحة، لذلك نلاحظ أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قدم رؤيته ككاتب، بعد أن أثمر فكره نجاحات واضحة وملموسة على صعيد الواقع، وأضاف السويدي لـ«الإمارات اليوم»: «كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تعد من النوع السهل الممتنع، فسموه يبتعد عن الطرح الفلسفي ما يجعل الكتاب في متناول فهم الجميع وفي الوقت نفسه هناك معانٍ متعمقة لا يستوعبها إلا أصحاب العقول الجميلة، وربما تتطلب من الإنسان إعادة قراءة بعض الفقرات كي يصل إلى مرامي سموه، رغم طرحها العام، إلا أنها متخصصة متعمقة في مبحث معين أو يغلب عليها ذلك المجال»، وأضاف: «تكلم سموه عن أهمية الأهداف الشخصية، وأثرها في الإنسان، وعرج على الصفات النبيلة، منها البعد عن البخل وخطورة الفساد على الإنسان والدول والذي أطلق عليه سموه القاتل الصامت، كذلك الكسل وخطورته والكبر والاستكبار، كما تحدث من الجانب الإيجابي عن الحب وأثره، والولاء وأهميته، وختم سموه الكتاب برسالة إلى أحفاده، لذلك أجد هذا الكتاب من أصول التربية الواقعية التي ينبغي أن تتبناها مؤسساتنا».

وثيقة فكرية ملهمة

اعتبرت المؤسِّسة والمستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول ، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجح في تحويل السيرة الذاتية في كتابه من مجرد توثيق شخصي للأحداث إلى منهج تعليمي ووثيقة فكرية تلهم الأجيال، وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «الكثير من السير الذاتية تكتفي بسرد الوقائع، أما كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فيذهب أبعد من ذلك بكثير، ليقدم رؤية إنسانية ثرية لمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كاشفاً عن منظومة القِيَم والخيارات ولحظات التأمل التي صاغت أسلوبه الخاص في القيادة».

مسيرة محمد سعيد الملا

تشهد فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب جلسة تفتح صفحات كتاب يوثق مسيرة أحد بناة الوطن الأوائل، محمد سعيد الملا، الذي بدأ حياته من حي الشندغة، ليصبح أعمدة الاقتصاد والعمل الوطني، ومشاركاً في تأسيس مؤسسات الدولة وبناء بنيتها التحتية.

ويشارك في الجلسة ابنته عائشة محمد سعيد الملا وحفيداه أحمد بن شبيب وراشد بن شبيب، ليعيدوا تقديم إرثه كأب وجدّ من زاوية إنسانية وعائلية، ويكشفوا كيف يمكن لسيرة رجل واحد أن تلهم أجيالاً بأكملها، وتؤكّد أن القيم الراسخة هي أساس النهضة.

محمد أحمد المري:

. عندما نطالع هذا الكتاب فإننا نتابع ملخص تجربة عميقة وثرية تضيف أبعاداً معرفية جديدة بالحياة وبمفاتيح القيادة ومفاهيمها.

خليفة علي السويدي:

. سموه يبتعد عن الطرح الفلسفي، ما يجعل الكتاب في متناول فهم الجميع، وفي الوقت نفسه هناك معانٍ متعمقة لا يستوعبها إلا أصحاب العقول الجميلة.