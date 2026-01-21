«العويس الثقافية» تدخل عالم البودكاست

أطلقت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بودكاست «العويس كاست»، في إطار سعيها المستمر إلى تطوير أدواتها الثقافية والانفتاح على الوسائط الرقمية المعاصرة، وتعزيز حضور الحوار الثقافي بوصفه أحد المرتكزات الأساسية في بناء الوعي والمعرفة، ويأتي هذا المشروع ليشكّل مساحة فكرية مفتوحة تستضيف شخصيات بارزة في مجالات الثقافة والفن والأدب، وتسهم في قراءة المشهد الثقافي العربي من زوايا متعددة.

ويستضيف «العويس كاست» نخبة من المثقفين والمبدعين العرب، من بينهم عدد من الفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، إلى جانب كتّاب وفنانين وباحثين كان لهم أثر واضح في المشهد الثقافي، وتقوم حلقات البودكاست على حوارات معمّقة تتناول التجارب الإبداعية للضيوف، ومساراتهم الفكرية، والأسئلة التي شكّلت وعيهم ومشاريعهم الثقافية، في سياق يوازن بين البعد المعرفي والبعد الإنساني للتجربة الثقافية.