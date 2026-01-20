من دبي إلى «المحروسة».. مكتبة محمد بن راشد تشارك في معرض القاهرة للكتاب

تشارك مكتبة محمد بن راشد للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ57، التي تنطلق غداً (الأربعاء) تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً»، حيث تستعرض المكتبة خدماتها، ومرافقها، وأحدث مبادراتها، وإصداراتها، التي تعكس رؤيتها في تمكين المعرفة وتعزيز التبادل الثقافي، وبحث سبل التعاون المشتركة مع دور النشر والمؤسسات المعرفية.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي: «تأتي مشاركة مكتبة محمد بن راشد للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلاقاً من رؤيتنا في تعزيز الحضور الثقافي والمعرفي لدولة الإمارات في المحافل العربية والدولية، لاسيما في حدث يتمتع بثقل ثقافي ومهني، ويُعدّ من أكبر وأعرق معارض الكتاب في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشهد هذا العام دورة استثنائية من حيث حجم المشاركة وتنوّع المحتوى».

وأضاف: «انطلاقاً من المكانة المحورية التي تحتلها مصر في المشهد الثقافي العربي، نرى في هذه المشاركة امتداداً لاستراتيجيتنا الرامية إلى بناء شراكات ثقافية مستدامة، وتوسيع دائرة الوصول إلى المحتوى المعرفي النوعي، بما يسهم في دعم القراءة، وتمكين المجتمعات، وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب».

وتشارك المكتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب حاملةً معها مجموعة من أحدث إصداراتها، التي تعكس توجهات دولة الإمارات، ورؤيتها في بناء الإنسان وتعزيز دوره في المجتمع. كما تسلط الضوء على مبادراتها المعرفية ومن بينها «عالم بلغتك». وتتضمن مشاركة المكتبة برنامجاً ثقافياً متكاملاً، ولقاءات فكرية وحوارية تتناول اللغة العربية، والخدمات المعرفية. ويشمل البرنامج أيضاً زيارات ميدانية لمكتبة الإسكندرية، وعدد من المؤسسات الثقافية والإعلامية في القاهرة.