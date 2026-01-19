«سرديات التصميم» في ندوة الثقافة بدبي

تستضيف ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بالتعاون مع الجمعية الكورية للتصميم والفنون، معرض «سرديات التصميم» الذي ينطلق اليوم.

ويسلط المعرض الضوء على تجارب تصميم معماري كورية معاصرة في مقر ندوة الثقافة بمنطقة الممزر في دبي.

ويتضمن «سرديات التصميم» أعمالاً لمصممين من الجمعية الكورية للتصميم والفنون الأساسية، ليصحب زواره في رحلة مميزة إلى جانب من إبداعات كوريا الجنوبية التي تشتهر بالتصاميم المتنوعة والملامح الخلاقة في هذا الميدان، ما يحكي قصصاً عن هذا البلد.

ويأتي المعرض الجديد ضمن جدول فعاليات ندوة الثقافة والعلوم الحافل بالكثير خلال عام 2026.