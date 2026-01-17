افتتاح معرض «القوة الصامتة»

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض «القوة الصامتة» للنحات السوري وائل هلال، الذي تحتضنه غاليري سلوى زيدان في أبوظبي، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالفنون التشكيلية والنحت المعاصر.

ويقدّم المعرض تجربة فنية فردية، تضم مجموعة مختارة من الأعمال النحتية المصنوعة من الرخام والترافرتين والأونيكس، حيث يستكشف الفنان مفهوم «القوة» من زاوية تأملية هادئة، بوصفها طاقة كامنة تنبع من الداخل، ولا تحتاج إلى صخب أو استعراض. وتأتي الأعمال مجرّدة ومتوازنة في آنٍ واحد، ليصبح الصمت عنصراً أساسياً في تشكيل الدلالة والمعنى.