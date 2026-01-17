«خط الوسام».. إبداعات تبرز جماليات الخط العربي

زارت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، معرض «خط الوسام» للفنان والخطاط وسام شوكت، الذي يستضيفه استوديو ومعرض تشكيل في ند الشبا بدبي حتى 11 فبراير المقبل، ويأتي ذلك في إطار دعم «دبي للثقافة» للمبدعين وأصحاب المواهب المحلية في مختلف الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحفيزهم على عرض أعمالهم وتجاربهم الفنية أمام الجمهور، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأثناء جولتها في المعرض الذي ينظمه مركز تشكيل، اطلعت بدري على مجموعة الأعمال واللوحات التي أبدعها الفنان وسام شوكت، ويوثق فيها مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من عقدين من البحث والتجريب. كما يقدم خلالها خط الوسام بوصفه ممارسة حية ومتجددة، تبرز جماليات الخط العربي وارتباطه بجذوره الثقافية، إلى جانب قدرته على التعبير والتطور ضمن سياقات معاصرة.

وخلال زيارتها التي رافقتها فيها المديرة التنفيذية لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، أشادت بدري بما يتضمنه المعرض من أعمال وأفكار متفردة تبرز إبداعات الفنان وسام شوكت وجهوده وإسهاماته في الارتقاء بالخط العربي وتعزيز حضوره وجاذبيته. وأكدت حرص «دبي للثقافة» على الاهتمام بفن الخط وإبراز أهميته بوصفه أداة تعبيرية وجمالية تجسد الإبداع، وأشارت إلى جهود الهيئة الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين ودعم الخطاطين والفنانين وتحفيزهم على حماية وتنمية هذا الفن والنهوض به.

ويضم المعرض تشكيلة واسعة من الأعمال واللوحات التي تُبرز جماليات خط الوسام، وما يتمتع به من مرونة عالية أتاحت توظيف الحرف ضمن سياقات التصميم المعاصر والهوية البصرية، من دون المساس بجوهر الخطوط الكلاسيكية. ويستمد خط الوسام أشكاله وجذوره من مدارس خطية متعددة، من بينها الكوفي المشرقي، والثلث، والديواني الجلي، والطغراء العثمانية. ومن خلال التكرار والتجريب والمراجعة المستمرة، تمكن الفنان وسام شوكت، من إعادة قراءة مبادئ هذه الخطوط وصياغتها ضمن نظام خطي معاصر، يجمع بين الأصالة والتجديد.

