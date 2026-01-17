حكايات دبي تُروى بالنكهات وفنون الطهي في «غلفود 2026»

تشهد دبي إقامة «دبي للمأكولات العالمية»، منصة الطهي الرئيسة المُقررة استضافتها في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري، على هامش فعاليات معرض «غلفود 2026»، بمشاركة ما يزيد على 70 طاهياً من أكثر من 30 جنسية، ترسيخاً لريادة دبي واحدةً من أبرز العواصم المؤثرة في عالم الطهي، مدينة تُروى حكايتها عبر النكهات والثقافة وفنون الطهي.

وتتضمن فعاليات الحدث صعود نخبة من أبرز الطهاة إلى المنصة لاستعراض أطباقهم المميّزة مباشرة أمام الجمهور، والتفاعل مباشرة مع روّاد القطاع، وفتح آفاق جديدة للحوار والتعاون التجاري. وتجسّد «دبي للمأكولات العالمية» التحوّل اللافت لدبي من عاصمة رائدة عالمياً في سياحة الطعام إلى قوّة عالمية مؤثّرة في صناعة النكهات، وذلك من خلال جمع مجموعة من الطهاة الحائزين نجوم ميشلان ومجموعة مختارة من المواهب العالمية لابتكار مفاهيم طهي أصيلة مستوحاة من النسيج الثقافي المتفرد للمدينة، حيث يتلاقى التميز العالمي مع الإبداع المحلي لإرساء المعايير العالمية لفنون الطهي.

وتجمع «دبي للمأكولات العالمية» ضمن فعاليات «غلفود 2026» نخبة من الطهاة المحليين مثل سلام دكّاك وحاتم مطر، و«أوجينا جيجو»، جنباً إلى جنب مع أسماء عالمية بارزة مثل نينا ميتييه، أفضل طاهية معجنات في العالم، وأنطونيو بشور، أحد أبرز طهاة المعجنات على مستوى العالم. كما سيُبرز الطهاة الذين بنوا مسيرتهم المهنية في دبي، ومن بينهم براندو موروس من مطعم «11 وودفاير» الحائز نجمة ميشلان، ودانييل بيرك من مطعم «رو أون 45» الحائز نجمتين ميشلان و4 قبعات للطهاة، وسليمان حداد من مطعم «مونرايز» الحائز نجمة ميشلان و3 قبعات للطهاة، القدرة على دمج التقنيات العالمية مع الذائقة المحلية لابتكار تجارب طهي لا تُضاهى.

يعكس المستوى الرفيع للطهاة المشاركين في فعاليات «دبي للمأكولات العالمية» أهمية منظومة الضيافة في دبي. ويضم البرنامج طهاة حائزين جوائز مرموقة مثل أفضل محترف للمخبوزات عالميّاً (ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم)، وأفضل محترف مخبوزات في العالم وأكثر محترفي المخبوزات إبداعاً، وجائزة محترف المخبوزات العام من «غولت آند ميلو»، وأفضل طاهية ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط، وكذلك عدد من المطاعم الحاصلة على مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط، إلى جانب طهاة حائزين جوائز عدة «بيب غورمان»، وقبعات طهاة من «غولت آند ميلو»، ونجوم «ميشلان».

وتضم نسخة عام 2026 أسماء بارزة أخرى تسهم في رسم ملامح الحدث، من بينها كريس مالون، وخيسوس لوباتو، وسافيريو سبارالي، وتريستين فارمر، كما ينضم إليهم عدد من الأصوات المؤثرة التي تسهم في تشكيل مشهد الطهي وتجارب الطعام المعاصرة، بدءاً من غريغوار بيرغيه وكيونغ سو مون، ووصولاً إلى شخصيات بارزة في عالم الطهي على منصات التواصل الاجتماعي مثل الشيف شاهين، الذي يعكس انتشاره الواسع تطور أساليب تواصل الطهاة مع جمهورهم، إلى جانب ديميتري فينوكوروف، الذي يمزج بين الطعام الراقي والفن المرئي.