«فن أبوظبي» يمدد عرض الأعمال التكليفية في مواقع العين الثقافية

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تمديد فترة عرض الأعمال الفنية التكليفية لمعرض «فن أبوظبي»، التي تأتي ضمن برنامجيه السنويين لعام 2025 «تكليف الفنانين في المواقع الثقافية» و«آفاق الفنانين الناشئين»، في مدينة العين، حتى 26 أبريل المقبل، ويتيح تمديد فترة العرض للجمهور زيارة الأعمال خلال ساعات العمل الاعتيادية في المواقع الثقافية المشاركة في مختلف أنحاء مدينة العين، وقدّم الثلاثي المقيم في أبوظبي، رامين حائري زاده، وركني حائري زاده، وحسام رحمانيان، إلى جانب نايكي ديفيز-أوكونداي، وعصام كرباج، أعمالاً فنية بتكليف خاص لمدينة العين، عُرضت للمرة الأولى على الجمهور في نوفمبر 2025 خلال معرض فن أبوظبي، وتستمر حالياً في العرض حتى 26 أبريل 2026. وبالتوازي مع هذه العروض لفنانين مخضرمين، يشارك أيضاً فنانو دفعة 2025 من برنامج «آفاق الفنانين الناشئين» بأعمالهم الفنية في مدينة العين خلال الفترة نفسها، وتُعرض الأعمال التكليفية من فن أبوظبي في ستة مواقع مختلفة في المدينة، هي: متحف العين، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وواحة القطارة، وحديقة آثار الهيلي، وجبل حفيت.

وبينما اختُتمت فعاليات معرض فن أبوظبي، في نوفمبر الماضي، بمنارة السعديات، يواصل تقديم برنامج سنوي متكامل، يشمل التكليفات والمعارض، مع تركيز خاص على المبادرات التعليمية والتواصل المجتمعي التي تمتد على مدار العام، وتتجاوز مواعيد المعرض.