«شمس» تعتمد الأعمال الفائزة في دورتها الثانية

اعتمدت لجنة تحكيم جائزة شمس للمحتوى العربي الأعمال الفائزة في دورتها الثانية، وذلك عقب استكمال مراحل الفرز والتقييم والتحكيم، التي خضعت لها المُشارَكات وفق معايير مهنية دقيقة، شملت الجودة الفنية والابتكار وقوة الفكرة والأثر الثقافي والاجتماعي.

وبلغ عدد المشاركات في الدورة الثانية 1210 مشاركات.

وتوزّعت المشاركات على ثماني فئات رئيسة، شملت أفضل فيلم قصير، وأفضل فيديو بالذكاء الاصطناعي، وأفضل صانع محتوى، وأفضل بودكاست عربي، وأفضل سيناريو فيلم (غير منفذ)، وأفضل سيناريو مسلسل (غير منفذ)، إضافة إلى جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لعام 2025. وسيتم الإعلان عن النتائج رسمياً في 25 يناير الجاري.