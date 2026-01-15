وفاة الإعلامي الدكتور محمد القدسي

توفي، اليوم، الإعلامي الدكتور محمد القدسي، أول من أعلن خبر قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة على تلفزيون أبوظبي في الثاني من ديسمبر عام 1971.

وسيتم تشييع الجثمان غدا الخميس بعد صلاة العصر ويوارى الثرى بمقبرة بني ياس بأبوظبي.

ويعد السوري محمد القدسي أحد الإعلاميين القلائل الذين شهدوا إعلان قيام الاتحاد ورفع علم الدولة في قصر الضيافة في دبي، وكان أول مذيع تلفزيوني أعلن الحدث الكبير بالصوت والصورة لشعب الإمارات قاطبةً في الثاني من ديسمبر في 1971 ، عبر المحطة الرسمية الوحيدة في الدولة آنذاك، تلفزيون أبوظبي.