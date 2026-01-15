مركز أبوظبي للغة العربية يطلق المكتبة العربية الرقمية على أمازون

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية التابع إلى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع أمازون متجر المكتبة العربية الرقمية على موقع أمازون.

وتتيح هذه المبادرة الوصول إلى أكثر من 38,000 كتاب باللغة العربية، منها أكثر من 1,000 إصدار متاح مجاناً، لملايين القراء، ما يسد الفجوة القائمة في توفر المحتوى العربي الرقمي. وصُممت المكتبة العربية الرقمية بعناية لتعكس عمق وإبداع الثقافة العربية وفنون السرد، وتضم مجموعة متنامية من الكتب الإلكترونية على «كندل» والكتب الصوتية على «أودبل» تتناول التاريخ والعلوم والصحة والمذكرات والروايات والخيال وغيرها من المجالات.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم: «نحرص في مركز أبوظبي للغة العربية على توظيف خبراتنا في مجال النشر واستثمارها لتعزيز حضور المحتوى العربي في الفضاء الرقمي العالمي. ويجسد هذا المشروع التزامنا بتوفير قنوات جديدة ومبتكرة تسهّل وصول القراء إلى المحتوى الثقافي العربي أينما كانوا. وبالأخذ في الاعتبار قلة نسبة المحتوى العربي المتاح على شبكة الإنترنت على الرغم من العدد الكبير للمتحدثين باللغة العربية، ستسهم هذه المبادرة بدور مهم في إزالة الحواجز، وتعزيز فرص الوصول إلى الأدب العربي، ورفع مستوى الوعي به على الساحة العالمية».

استناداً إلى عقود من الريادة التقنية والخبرة في ربط القراء بالكتب، نشرت أمازون حلول «أمازون أدز» وخدمات «أمازون ويب سيرفيسز» السحابية لإطلاق المكتبة العربية الرقمية التي تتميز بألوان نابضة بالحياة، وخط عربي تقليدي يحتفي بالتراث الثقافي الغني للمنطقة. وتكتمل بتقييمات ومراجعات العملاء ما يسهل اكتشاف أكثر من 33,000 كتاب إلكتروني على «كندل» و5,000 كتاب صوتي على «أودبل».

وتقدم هذه المبادرة مجموعة واسعة من الإصدارات الأدبية المزودة بتقييمات وآراء القرّاء، ما يسهل على العملاء اكتشاف كل من الكتب المعاصرة والروائع الأدبية الخالدة في وجهة إلكترونية واحدة. ومن العناوين التي تحظى بإقبال واسع، وتشمل مختارات متاحة مجاناً بعد الإطلاق: القاهرة الجديدة لنجيب محفوظ، الفيل الأزرق لأحمد مراد، النجمة الضائعة لسارة الشامسي، النبي لجبران خليل جبران، مقدمة ابن خلدون لابن خلدون، الأخوة كارامازوف لدوستويفسكي، الأيام لطه حسين، وبريد الليل لهدى بركات، وغيرها من الأعمال.

وقال نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا رونالدو مشحور: « يسعدنا التعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإطلاق هذه المبادرة القيّمة التي تسهم في الوصول إلى المحتوى العربي لملايين القرّاء في العالم. توفر المكتبة العربية الرقمية تجربة سلسة تمكّن المستخدمين من اكتشاف آلاف الكتب الإلكترونية على كندل والصوتية على أودبل، والتي تشمل مختلف العناوين الأدبية، في مكان واحد. ويأتي إطلاق المكتبة ليشكل خطوة مهمة تسهم في الاحتفاء بالثقافة العربية، وتدعم المؤلفين والناشرين، وتربط الناطقين بالعربية في أنحاء العالم بمحتوى يعكس التنوع الثقافي الغني والتراث العريق للمنطقة».

وتزود المكتبة العربية الرقمية الناشرين في المنطقة بالأدوات والتقنيات اللازمة للنجاح في المشهد الرقمي الذي يشهد تطوراً سريع الوتيرة. وبفضل الخبرة الواسعة لمركز أبوظبي للغة العربية في مجال النشر ورسالته الثقافية، وحلول «أمازون أدز»، والخدمات السحابية من «أمازون ويب سيرفيسز»، تعزز المكتبة العربية الرقمية إمكانية اكتشاف المحتوى للعملاء، مما يوسع نطاق الوصول إلى ثراء وتنوع التراث الفكري والإبداعي العربي. وباعتبارها الصيغ الأسرع نمواً في مجال النشر، تتيح إضافة الكتب الصوتية من«أودبل»الاستماع إلى العديد من الإصدارات الأكثر مبيعاً والمؤلفات الكلاسيكية.

وتعتبر المبادرة أكثر من مجرد إطلاق مكتبة رقمية، حيث تهدف إلى مد جسور التواصل والحفاظ على التراث الثقافي وإلهام الجيل الجديد من القرّاء، ترسيخاً لرسالة مركز أبوظبي للغة العربية في جعلها وسيطاً حيوياً مواكباً للمستقبل، ومحفزاً على الإبداع والتعلّم والحوار الثقافي. ويمثل إطلاق هذه المبادرة محطة رئيسية ضمن جهود المركز لتعزيز رقمنة الكتاب العربي ودعم نمو صناعة النشر العربية من خلال توسيع قاعدة القرّاء العرب عالمياً. وبوجود أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية في العالم، يشكّل المشروع مساحة رقمية قادرة على الوصول إلى قرّاء من مختلف الأعمار، ويدعم حضور اللغة في المشهد الثقافي الرقمي المعاصر.

وعلى مدى الأعوام الثلاث المقبلة، سيتعاون مركز أبوظبي للغة العربية مع دور النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوسيع مجموعة الكتب، وستروجها أمازون على نطاق واسع لضمان وصولها إلى ملايين القراء في العالم. وتتولى شركة «آراب بوك فيرس» إدارة عملية تسلم الكتب من الناشرين ورقمنتها وتوزيعها عالمياً.