"مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة" تشارك بمعرض القاهرة للكتاب 2026

تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يُقام في الفترة من 21 يناير الجاري إلى 3 فبراير المقبل 2026 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

تأتي مشاركة المؤسسة في المعرض - الذي يعد من أكبر المنصات المعرفية والمنارات الأدبية والفكرية في المنطقة والعالم - في إطار مسيرتها المعرفية الرامية إلى النهوض بواقع الحوار الفكري وتعزيز ممكناته وترسيخ حضورها الريادي في المحافل المعرفية الكبرى محليا وعالميا.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب إن المؤسسة تحرص على المشاركة سنويا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يُشكل أحد أهم الأحداث الفكرية والمعرفية في المنطقة والعالم انسجاما مع رؤيتها العميقة بأهمية دعم الفعاليات المعرفية على المستويات والصعد كافة وتماشيا مع إيمانها الراسخ بالدور المحوري لهذه الأحداث في دفع عجلة الحراك المعرفي بين شعوب العالم وتعزيز التنمية المعرفية الشاملة والمستدامة.

وتقدم مبادرة "استراحة معرفة" خلال المعرض سلسلة من الفعاليات التي تعزز الحوار المباشر بين الكتاب والقراء إضافة إلى جلسات حوارية وورش عمل ولقاءات مع مجموعة من الأدباء والإعلاميين متيحة مساحة تفاعلية متميِّزة للفكر والإبداع وتبادل الخبرات والتجارب في سبيل تطوير الحراك الفكري في الساحة المعرفية العربية.

ويقدم "برنامج دبي الدولي للكتابة" حزمة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى دعم المواهب الأدبية وتعزيز حركة الكتابة والإبداع في المنطقة بما في ذلك جلسات وورش عمل للكبار والأطفال لتمكين المشاركين من التفاعل ومشاركة تجاربهم الأدبية والإبداعية نحو تعزيز الحركة الأدبية والإبداعية والتشجيع على إنتاج محتوى معرفي رصين وقيّم.

وتشهد مشاركة المؤسسة حضورا متميزا لمبادرة "حوارات المعرفة" التي تستضيف مفكرين وخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحديات المعرفية والتنموية وتسليط الضوء على الفرص المتاحة والتجارب المفيدة إضافة إلى حضور بارز لـ "مركز المعرفة الرقمي" الذي يناقش في جلساته وورش العمل التي ينظمها عدة محاور مهمة تتناول صناعة المحتوى والمنصات الرقمية ومستقبل المعرفة الرقمية.