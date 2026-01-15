«تمكين العازفين الإماراتيين» يتلقى المُشارَكات حتى 25 الجاري

أطلقت «ميوزك ديستريكت» برنامج «تمكين العازفين الإماراتيين»، بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، بهدف إعداد جيل جديد من العازفين الإماراتيين، وتمكين الموسيقيين الشباب، وتنمية مهاراتهم في مجالات العزف على الآلات الوترية وآلات النفخ والآلات الشرقية.

ويستهدف البرنامج - الذي يندرج تحت مظلة «منحة دبي الثقافية»، و25 يناير الجاري آخر موعد للتقديم له - في دفعته الأولى تطوير مهارات 20 مشاركاً، سيتم اختيارهم بناءً على مستوى اهتمامهم بالموسيقى واستعدادهم لخوض تجربة تعليمية متكاملة تمتد على مدار عام كامل.

وسيحظى المشاركون في البرنامج بفرص تعليمية نوعية، بإشراف نخبة من المدرسين المحليين والدوليين.