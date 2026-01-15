«مختبر إلهام» صندوق الوطن يراهن على صُنّاع المستقبل

أكد مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، أن «مختبر الإلهام للذكاء الاصطناعي» يمثّل أحد المشروعات الرائدة التي أطلقها الصندوق لترسيخ ثقافة الابتكار والتفكير المستقبلي لدى الأجيال الجديدة، وتمكين الطلبة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في استثمار طاقاتهم والتعرّف إلى قدرات هذه التقنية، انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتراهن على الشباب بوصفهم صُناع المستقبل.

وأوضح أن برنامج «مختبر الإلهام» أحد مشروعات الصندوق، وتم توجيهه إلى طلاب المدارس من الفئة العمرية بين 12 و18 عاماً، بهدف تحفيز العقول الشابة على استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ومبادرات مبتكرة يستفيدون منها وتزيد قدراتهم، وتخدم قطاعات حيوية في المجتمع بشكل مباشر، مثل الصحة والعمل الإنساني، والثقافة والتراث والبيئة.

وأشار القرقاوي إلى حرص الصندوق على ألا يتوقف البرنامج عند تقديم المعرفة النظرية، بل يركز على التعلم التطبيقي، ويمنح الطلبة فرصة حقيقية لتصميم تطبيقات عملية قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز ثقتهم بقدراتهم، ويغرس فيهم روح المبادرة والمسؤولية، وأضاف أن البرنامج امتد من يوليو 2025 حتى يناير الجاري، ما أتاح للمشاركين فترة زمنية كافية للتعلم والتجربة والتطوير، لافتاً إلى أن هذه الدورة استقطبت 196 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية، في تأكيد لقيم الانفتاح والتنوع التي تميز المجتمع الإماراتي. وبين أن المشاركين جرى اختيارهم من ضمن نخبة خريجي برنامج «كأس التخيل» الذي نظمه صندوق الوطن وشارك فيه آلاف من طلاب المدارس.

وذكر القرقاوي أن المشاركين عملوا ضمن 12 فريقاً، وقدموا 12 مشروعاً مبتكراً، تطلب كل منها تطوير تطبيق عملي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في وظائفه الأساسية، سواء من حيث جمع البيانات أو تحليلها أو تقديم حلول ذكية قابلة للتطبيق.

