جائزة غانم غباش للقصة القصيرة تنتظر حكايات أبناء الوطن

أطلق اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات الدورة الـ17 من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة لعام 2026، التي تُعدّ إحدى المبادرات الثقافية الرائدة التي تسهم في تعزيز فن القصة القصيرة، وترسيخ حضور اللغة العربية في المشهد الإبداعي الإماراتي.

وتحمل الجائزة اسم الكاتب والأديب الإماراتي الراحل، غانم غباش، تقديراً لإسهاماته الثقافية والاجتماعية البارزة، وما مثّله من حضور فكري مؤثر في مسيرة الثقافة الوطنية، حيث واصل الاتحاد من خلال هذه الجائزة تخليد إرثه الإبداعي، ودعم الأجيال الجديدة من الكُتّاب.

ويستقبل الاتحاد المشاركات اعتباراً من 19 الجاري وحتى 25 فبراير المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة http://ewu.ae/award، وسيعلن عن الأعمال الفائزة في يوم الكاتب الإماراتي (26 مايو المقبل).

وأكّدت نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات الأمينة العامة للجائزة، شيخة الجابري، أن الجائزة تُمثّل منصة أدبية مهمة، يحرص الاتحاد من خلالها على تشجيع الكُتّاب الموهوبين من أبناء الإمارات، لاسيما فئة الشباب، مشيرة إلى أن الاتحاد يواصل في هذه الدورة تعزيز مسارات الجائزة، متمثلةً بفرعيها «القصة القصيرة» و«المجموعة القصصية»، مشيرة إلى أن الجوائز الأدبية تُشكّل محفزاً حقيقياً للإبداع، وتسهم في اكتشاف الطاقات الجديدة، وصقل التجارب المتميّزة.

وخصص الاتحاد جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لكل فئة، إذ سيحصل الفائز الأول في القصة القصيرة على 10 آلاف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 8000 درهم، فيما تبلغ قيمة جائزة الفائز الثالث 5000 درهم، ويحصل الفائز الأول في فئة المجموعة القصصية على 15 ألف درهم، والفائز الثاني على 10 آلاف درهم، فيما تبلغ قيمة جائزة الفائز الثالث 6000 درهم.