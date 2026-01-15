موسم الفنون يُزيّن «دبي المالي» بالتحف النادرة و«خيول الظل»

يقدم مركز دبي المالي العالمي الذي يُعدّ من أبرز الوجهات الثقافية ومراكز الحياة العصرية في دبي، هذا العام، باقة فريدة من الإبداعات الفنية لعدد من أبرز المبدعين العالميين وصالات العرض الشهيرة، وتعمل التجارب الفنية المُنسّقة على ربط الثقافة بالمكان والأفراد، ما يُعزّز مكانة دبي وجهةً رائدةً للتبادل والحوار والتفاعل المجتمعي.

وينبض المركز بأعمال وتصاميم وقصص إبداعية تتجسّد في كل أرجائه، وفي المقدمة لوحة نادرة لمايكل أنجلو، تعرض حالياً في دار كريستيز بالمركز، ما يتيح للزوّار فرصة الاطلاع على الرؤية الإبداعية لفنان عصر النهضة الشهير، ويُعدّ هذا العمل الإبداعي، المنجز بالطبشور الأحمر، رسماً تحضيرياً للقدم اليمنى للعرافة الليبية المصورة في سقف كنيسة «سيستين تشابل»، وهو واحد من نحو 10 رسومات لمايكل أنجلو لاتزال ملكية خاصة.

كما ستوجد خلال فترة العرض، المختصة في قسم رسومات الأساتذة القدامى بدار كريستيز، جيادا دامين، التي وثّقت هذه التحفة الفنية المعاد اكتشافها.

وتعود الفنانة الأوكرانية المعاصرة، آنا تشيخ، إلى مركز دبي المالي العالمي بمنحوتة Shadow Horses، وهي منحوتة ثلاثية الرؤوس، مصنوعة من الستانلس ستيل، ومستوحاة من دولة الإمارات، وتُجسّد موضوعات الحركة والهوية والحوار الثقافي.

ويعرض العمل ضمن مبادرة «مركز دبي المالي العالمي كانفس»، وهي سلسلة اجتماعية مخصصة في المنطقة، لتوثيق الفن والمعارض في المركز، ما يُعزّز ارتباط تشيخ العميق بهذا المكان، حيث بدأت رحلتها الفنية مع عملها Shadowman، واستمرت من خلال فعاليات ليالي الفن ومعرض مسار المنحوتات في مركز دبي المالي العالمي.

ويمكن لعشاق الفن مشاهدة منحوتة الفنانة الأوكرانية، حتى مايو المقبل، في مسار المنحوتات بمركز دبي المالي العالمي، كما يواصل الفنان الروسي، رسلان غودييف، عرضه الأول في دبي بعنوان Shifted Diagonal حتى 18 فبراير المقبل، ويستكشف الفنان مفاهيم الشكل والحركة على المدى الطويل، مستنداً إلى عمل بارز له عُرِض في متحف الفن الحديث بموسكو.

ويرصد هذا العمل تطور اللغة البصرية للفنان، من التجريدات التعبيرية التي ابتكرها في أواخر ثمانينات القرن الماضي إلى سلسلة «التكوينات التجريدية» المستوحاة من التصميم والهندسة المعمارية في العقدين الأخيرين.

ومن أبرز الأعمال المعروضة سلسلة الأحجار القديمة (2025)، وهي سلسلة رسومية جديدة تعكس بحثه المستمر في الخط القطري كقوة إبداعية، ويؤكد هذا التعاون البرنامج الثقافي المتنامي لمركز دبي المالي العالمي، ودوره في استقطاب فنانين عالميين مرموقين في الشرق الأوسط.

مزاد

تُعدّ رسمة مايكل أنغلو أول لوحة غير مسجلة لسقف كنيسة سيستين تشابل، تُعرض في مزاد علني، وبعد عرضها في مركز دبي المالي العالمي، الذي ينتهي اليوم، ستُقدم هذه التحفة في مزاد بمدينة نيويورك، خلال فبراير المقبل، بسعر يراوح بين 1.5 مليون ومليونَي دولار.

. «خيول الظل» منحوتة ثلاثية الرؤوس، مصنوعة من الستانلس ستيل، ومستوحاة من دولة الإمارات.