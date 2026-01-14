ملتقى المكتبات الإماراتية.. يومان بين الذكاء الاصطناعي وإنسانية المعرفة

انطلقت أمس أعمال الدورة الثانية من ملتقى المكتبات الإماراتية، الذي تنظمه جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، في مقر هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «المكتبة بين الذكاء الاصطناعي وإنسانية المعرفة».

ويستمر الملتقى، الذي حضرته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، على مدار يومين، بمشاركة واسعة من نخبة الخبراء المحليين والدوليين في مجال المكتبات والمعلومات، بهدف تعزيز دور المكتبات في دعم الثقافة والمعرفة، واستشراف آفاق جديدة للتحول الرقمي والإبداع في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وفي إطار الفعاليات المصاحبة للملتقى، افتتحت الشيخة بدور القاسمي معرض المخطوطات، الذي يُعدّ إحدى أبرز محطات الحدث، ويضم نخبة مختارة من المخطوطات والكتب النادرة ذات القيمة التاريخية والعلمية، التي تعكس ثراء التراث الثقافي العربي والإسلامي، وتسهم في إبراز دور المكتبات في حفظ الذاكرة المعرفية، وصون الموروث الثقافي للأجيال المقبلة.

كما افتتحت الشيخة بدور القاسمي أجنحة الجهات المشاركة التي استعرضت خدماتها ومشروعاتها المبتكرة في مجال المكتبات والمعلومات، بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات والأفكار بين المؤسسات المحلية والدولية.

وكرّمت الشيخة بدور القاسمي الشركاء والداعمين الذين أسهمت مبادراتهم وجهودهم في دعم مسيرة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، وكان لهم دور فاعل في تحقيق إنجازاتها المتواصلة، وتعزيز حضورها المؤسسي، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير قطاع المكتبات والمعلومات، ودعم المبادرات المعرفية والثقافية التي تخدم المجتمع.

ويتضمن الملتقى برنامجاً متنوعاً من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي تناقش موضوعات محورية.

