مهرجان الشارقة للشعر العربي يقرأ «قصيدته الأخيرة» في كلباء

بأمسية احتضنها مجلس كلباء الأدبي، اختُتمت فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، في دورته الـ22، وشارك في الأمسية، التي حضرها الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سموّ الحاكم في مدينة كلباء، وحشد من الأدباء والإعلاميين ومحبي القصيدة، الشعراء: حسن النجار (الإمارات)، وعبدالله عبدالصبور (مصر)، والدكتور عمر الراجي (المغرب)، وطلال سالم (الإمارات)، وخالد الحسن (العراق)، ونجاة الظاهري (الإمارات)، فيما أدار الأمسية الشاعر غسان عادل (العراق).

واستهل القراءات حسن النجار، بقصيدة حملت عنوان «حزن بسيط»، بعد ذلك، قرأ عبدالله عبدالصبور قصيدته «من أنت؟»، وقدم الدكتور عمر الراجي، قصيدة «كقافلةٍ نامت»، وطلال سالم «آمنتُ في وجه الغياب ترابي»، بينما قرأ خالد الحسن مجموعة من القصائد.

واختتمت نجاة الظاهري الأمسية بقصائد عدة، منها «ككل المساكين.. قد لا أنام».