ويل سميث: دبي تجمع بين الطموح والرؤية المستقبلية وجودة الحياة

أعرب النجم العالمي ويل سميث عن حبه العميق لمدينة دبي، مؤكداً أنها تحتل مكانة خاصة في قلبه، واصفاً إياها بإحدى مدينتيه المفضلتين في العالم إلى جانب ميامي.

وقال إن دبي تجمع بين الطموح والرؤية المستقبلية وجودة الحياة، وهو ما يجعلها مدينة ملهمة بالنسبة له.

وأضاف أن دبي تمتلك طاقة إنسانية وإبداعية فريدة، وتضم "جواهر خفية" تعكس روح الابتكار والتنوع، مشيراً إلى أن «المدينة المستدامة» تمثل نموذجاً ملهماً لهذا التوجه، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً متقدماً سابقاً لعصره، وقال إنها سبقت العالم بما لا يقل عن عشر سنوات في طريقة التفكير بالعيش المتناغم مع الكوكب.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «من القطب إلى المدن المستدامة»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها غداً، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

ولفت إلى أن المجتمعات المستقبلية يجب أن تُبنى حول الإنسان والعلاقات الاجتماعية، لا حول التكنولوجيا وحدها.

واختتم ويل سميث الجلسة برسالة إنسانية مؤثرة، دعا فيها الحضور إلى الالتفات لمن حولهم، والتذكير بأن الجميع يمر بتحديات خفية، قائلاً إن لحظة بسيطة من التعاطف قد تكون جزءاً من الحل، مؤكداً أن البشرية لن تنجح في مواجهة تحديات المستقبل إذا لم يتعاون الناس ويدعم بعضهم بعضاً.

وتشهد النسخة الرابعة من قمة المليار متابع زخماً كبيراً، بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليار متابع، بينما تستضيف القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، وتقدم أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل.