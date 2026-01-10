«منار أبوظبي» يختتم دورته الثانية مستقطباً 800 ألف زائر

اختتم «منار أبوظبي»، المعرض الفني العام المكرس لفنون الضوء الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والمحور الرئيس لمبادرة «أبوظبي للفن العام»، فعاليات دورته الثانية، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من السكان والزوار منذ عودته في نوفمبر 2025.

مستقطباً أكثر من 800 ألف زائر، وجامعاً مختلف فئات المجتمع في تجربة فنية غامرة أعادت تقديم الجزر والغابات، وأشجار القرم، والواحات، والبيئات الحضرية من منظور إبداعي جديد، يسلّط المعرض الضوء على تنوّع إمارة أبوظبي وجمال مناظرها الطبيعية والعمرانية.

وضم المعرض 15 فناناً ومجموعة فنية من دولة الإمارات والعالم، يمثلون 10 دول، عرضوا 22 عملاً فنياً مبتكراً تتنوع بين المنحوتات والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب التفاعلية الغامرة المصممة خصيصاً للمواقع. واستناداً إلى النجاح الذي حققته دورته الافتتاحية، شهدت الدورة الثانية من «منار أبوظبي» توسّعاً نوعياً شمل للمرة الأولى المواقع الثقافية في مدينة العين المدرجة على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، في محطة مفصلية عزّزت الحوار بين التعبير الفني المعاصر والبيئات التاريخية للإمارة، وأضفت بعداً أعمق على تجربة المعرض ومضامينه الثقافية. وتحت إشراف الرؤية الفنية لكل من كاي هوري (المدير الفني)، وعلياء زعل لوتاه (قيّمة فنية)، ومنيرة الصايغ (قيّمة فنية)، ومريم الشحي (قيّمة فنية مساعدة)، تجسد معرض «منار أبوظبي» هذا العام تحت عنوان «دليلك نجم سهيل»، مستلهماً العلاقة التي جمعت الأجداد في منطقة الخليج العربي بالضوء، ومستكشفاً دوره بوصفه أداةً للاسترشاد في علم الفلك ووسيطاً فنياً في آنٍ واحد.