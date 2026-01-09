قمة المليار متابع.. الخبير العالمي بريندان كاين يفند 5 أوهام تعيق تقدم صناع المحتوى

فند الخبير العالمي في إستراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، وأحد مؤلفي الكتب الأكثر مبيعاً بريندان كاين أكبر خمسة أوهام تعيق صناع المحتوى والعلامات التجارية والشركات عن تحقيق نمو رقمي مستدام.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "أكبر خمس أكاذيب في وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف تعيق تقدمك"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها في 11 يناير الحالي، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتوقف بريندان كاين خلال الجلسة عند الوهم الأول: الانتشار الواسع "السريع مجرد حظ"، مشدداً على أن النجاح السريع قائم على علم سرد القصص المؤثرة وبناء علاقات طويلة الأمد مع الجمهور، وليس على الصدفة.

وبشأن "الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وفرق كبيرة"، قارن كين بين فيديو على "تيك توك" حقق 17 مليون مشاهدة، وإعلان احترافي لم يتجاوز 3500 مشاهدة، مؤكداً أن الأصالة والتلقائية تتفوق دائماً على المحتوى المبالغ في إنتاجه.

وحول وهم "المشروع غير جذاب بما يكفي"، عرض كين أمثلة لمقاطع فيديو تناولت موضوعات تقليدية غير جذابة مثل تأمين السيارات، لكنها حصدت ملايين المشاهدات، ما يثبت أن الصيغة الصحيحة والرسالة الواضحة قادرتان على جعل أي موضوع مشوقاً وقريباً من الجمهور، أما بشأن وهم "المزيد من النشر يعني نجاحاً أكبر"، أوضح كاين أن النشر الاستراتيجي هو الأساس، وأن جودة المحتوى تتفوق باستمرار على الكمية.

وتطرق خلال الجلسة إلى وهم "الحاجة إلى خبرة لتحقيق النجاح"، وبين أن امتلاك النظام الصحيح والأدوات المناسبة يتيحان حتى للمبتدئين إنتاج محتوى فعال دون خبرة مسبقة.

واختتم كاين جلسته بدعوة صناع المحتوى إلى التركيز على الوضوح والبساطة والأثر، وتصميم محتوى يخاطب الجمهور المتخصص مباشرة مع الحفاظ على سهولة الوصول والتفاعل لجميع الفئات.

وقال كاين: وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرد منصة، بل هي ثورة في عالم الاتصال وللمرة الأولى في التاريخ، أصبح بإمكان أي شخص يمتلك قصة مؤثرة أن يصل إلى الجماهير"، مشيراً إلى أن أكثر من 5.2 مليار شخص حول العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.

وأكد أن الوصول الحقيقي يرتبط بعدد المشاهدات ومستويات التفاعل، وليس بالإعلانات المدفوعة، موضحاً أن النجاح يقوم على الجمع بين سرد القصص والقدرة على الاحتفاظ بالجمهور، وقال: "لا تحاربوا الخوارزميات، بل تعاونوا معها".

يذكر أن بريندان كاين مؤلف ثلاثة كتب حققت مبيعات واسعة هي: Hook Point وOne Million Followers وThe Guide to Going Viral، والتي تساعد صناع المحتوى على تفادي هدر الوقت والجهد في الاتجاه الخاطئ، وبناء استراتيجيات تحقق نتائج قابلة للقياس.

وتشهد النسخة الرابعة من قمة المليار متابع زخماً كبيراً، بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليار متابع، بينما تستضيف القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، وتقدم أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل.