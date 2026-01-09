«100 عام على مكتبات الشارقة» يختتم فعالياته

بعد عام من الفعاليات، اختتمت «مكتبات الشارقة» برنامج الاحتفاء بمرور 100 عام على تأسيسها، بعرض مسرحي، وورش إبداعية فنية عقدت في «منتزه كشيشة» بمنطقة الرحمانية، تحت عنوان «جماليات الصورة والصوت الأدبي»، بهدف ترسيخ ثقافة القراءة وبناء مجتمع المعرفة.

وشهدت فعالية المكتبات في «قلب الشارقة»، عرض مسرحية دمى تفاعلية للأطفال من الفئة العمرية ستة إلى 13 عاماً، أقيمت بالتعاون مع «ربع قرن للمسرح وفنون العرض»، حيث اصطحب محرك الدمى، الذي يمثل شخصية «الراوي»، الأطفال في رحلة عبر الزمن، توقفت عند أبرز محطات تطور مكتبات الشارقة، من الكتب الورقية القديمة، وصولاً إلى التحولات الرقمية الحديثة، وضمن برنامج احتفالها بمرور 100 عام على تأسيسها، نفّذت مكتبات الشارقة العامة سلسلة من الفعاليات.