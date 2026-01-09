«الشارقة للآداب».. تجارب استثنائية تعكس ثراء المشهد الثقافي الإماراتي

تستقطب فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للآداب أفراد المجتمع، بمختلف أطيافهم، من شتى أنحاء الإمارات، مرتبطين بخيوط الحكايات التي تجمعهم على المعرفة والذاكرة الثقافية المشتركة، في مشهد يجسّد شعار المهرجان لهذا العام «مجتمع تنسجه الحكايات»، الذي يحتفي بقوة الأدب في الإلهام وتوحيد الرؤى.

ووسط أجواء نابضة بالفكر والأصالة والمتعة، تحولّت ساحة المدينة الجامعية في الشارقة إلى منصة ملهمة تجمع الكتّاب والمفكرين والمبدعين والناشرين الإماراتيين في مساحة واحدة للحوار والإبداع والابتكار عبر البرنامج الغني للمهرجان الذي انطلق، في الخامس من يناير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين ورئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

وبتنظيم مشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب، قدّم المهرجان على مدار أيامه الثلاثة الأولى تجارب ثقافية وفنية وترفيهية غنية شملت معرض الكتاب، الذي يستمر طوال أيام الحدث، مقدماً روائع الأدب الإماراتي لعشاق الكلمة، إضافة إلى جلسات حوارية شيّقة تناولت موضوعات ثقافية وفنية ومجتمعية.

كما حفل البرنامج بأمسيات شعرية وعروض مسرحية وموسيقية أحياها مبدعو الإمارات من الفنانين والعازفين والموسيقيين، علاوةً على ورش عمل متنوّعة للصغار والكبار في الرسم والفنون البصرية والتصوير والخط العربي.