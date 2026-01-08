«طيران الإمارات للآداب».. جلسات لا تُفوت في دورة 2026

تنطلق الدورة الـ18 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، في الفترة من 21 حتى 27 الجاري، وذلك في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، ويقدم المهرجان، على مدار سبعة أيام، برنامجاً حافلاً بالقصص والحوارات الثرية والأنشطة التفاعلية، ما يجعله وجهة مثالية للشغوفين بعالم الأدب وعشاق الثقافة، ولإبراز غنى هذه النسخة وتنوع موضوعاتها، تستعرض القائمة التالية عيّنة مختارة لجلسات من أبرز فعاليات البرنامج التي يُنصح بمتابعتها.

تجمع جلسة «أجراس المدن: اللغات الثقافية للأمكنة» كلاً من أحمد المرسي وأحمد السّح وضي رحمي ومنير الحايك، للحديث عن العلاقة الخفية بين الإنسان والمكان، أما جلسة «عشرون عاماً من جائزة الشيخ زايد للكتاب» فتستعيد أبرز المحطات التي صنعت تاريخ الجائزة، وتضم جلسة «وصايا الشعر: في الحب وما بعده» الشعرية ضي رحمي وعلوش السويط، وتحتفي جلسة «عظمة على عظمة يا ست» بالإرث الخالد لكوكب الشرق، أم كلثوم.

وستأخذ جلسة «عبق الصحراء: رحلة في عوالم العطور» الحضور في رحلة لاستكشاف العطور التقليدية الإماراتية، وستتبع جلسة مع ميرنا المهدي بعنوان «من القاتل؟ تحقيقات نوح الألفي»، حكاية مثيرة.

بينما تحتفي جلسة «ليالٍ عربية: شعر وقانون» بتعدد أصوات الشعراء: حسن النجار، وحنين عمر، وعلوش السويط، وعلي المازمي، ومريم الزرعوني، ليقدموا قصائدهم في حوار حيّ مع آلة القانون.