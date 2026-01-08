رحلة البحث عن ملكة مليحة تزيّن مجلة «كتاب»

تناولت مجلة «كتاب»، في قراءة تحليلية، كتاب «أخبروهم أنها هنا.. بحثاً عن ملكة مليحة» من تأليف الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، واصفة الكتاب بأنه «معراج جوّانيّ نحو الحكمة»، وتصدرت غلاف المجلة صورة لنسختين من الكتاب بطبعتيه العربية والإنجليزية.

وجاء في المقال الذي كتبه مدير تحرير المجلة، علي العامري، أنّ الكتاب يقع ضمن «الكتابة البرزخيّة»، ليكون جامعاً لعوالم عديدة، من الوثيقة الحجريّة وعلم الآثار إلى الرؤى والحلم، موضحاً أن الشيخة بدور القاسمي لجأت إلى هذه الكتابة لتُؤالف «بين عوالم متعددة، خارجية وجوّانية، مادية وغيبية، من كلام الحجر إلى المعنى، ومن منطوقات النقوش والتاريخ والأسطورة والحلم والرؤى والتأمل الصوفيّ والخيال وبوح الأرض».

وأضاف: «يبدأ الكتاب من سيرة الأسلاف في تضاريس الزّمن الصحراويّ، ليعود إليهم وهم يضيئون حضورَهم في الذات الفرديّة والجمعيّة».

ونشرت المجلة، التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، في عددها الـ87، استطلاعاً عن خفوت النقد الأدبي العربي وتراجع تأثيره، وتضمن العدد الجديد حوارات وعروضاً عدة.

وفي افتتاحية العدد «أول الكلام»، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، أحمد بن ركاض العامري، مقالاً بعنوان «عام جديد وعمل متجدد»، عن إنجازات مشروع الشارقة الثقافي التنويري.

وقال إن «هذا المشروع، الذي يقوده ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ خمسة عقود، لم يتوقف عند حدّ، لأنه بلا حدود، ففي كل عام يخطو خطوات جديدة ويفتح أفقاً جديداً، محلياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً»، مضيفاً: «يواصل المشروع الثقافي حركته الدؤوبة في تعمير جسور ثقافية مع شعوب العالم، انطلاقاً من رؤية سموه الواضحة والبعيدة المدى، والتي تقوم على الكتاب بوصفه خير جليس، وخير سفير ثقافيّ، وخير جسر يربط بين الثقافات».