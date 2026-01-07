قصص إماراتية ملهمة ومواهب واعدة في «الشارقة للآداب»

انطلقت، أول من أمس، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للآداب، التي تستمر حتى 11 الجاري، تحت شعار «مجتمعٌ تنسجه الحكايات».

ويُقام المهرجان، الذي افتتحته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لتعزيز حضور الأدب في المجتمع الإماراتي، وإتاحة فرصة مهمة لدعم الناشرين الإماراتيين وتعزيز قطاع النشر في الدولة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس، في كلمته الافتتاحية، أن المهرجان الذي يقام بتنظيم مشترك بين الجمعية، وهيئة الشارقة للكتاب، يسلط الضوء على أهمية الأدب بوصفه مرآة حضارية تعكس ثقافة المجتمع وقيمه وتجاربه الإنسانية، ودوره في بناء أجيال قادرة على بناء المستقبل بفكر واع ورؤية منفتحة.

وقال إن «المهرجان يُعَدُّ منصة محورية لإبراز الدور الحيوي للأدب في الحفاظ على الهوية الثقافية، وتغذية الفكر وتهيئة بيئة داعمة لصناعة المحتوى الأدبي، كما يوفّر منبراً مهماً لتعزيز الحراك المعرفي، وترسيخ حضور الأدب على الساحة الثقافية المحلية والعربية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لتجد طريقها إلى الأضواء».

وأضاف الكوس: «الجمعية، بقيادة الشيخة بدور القاسمي، تعمل على دعم صناعة النشر، وتطوير بنية معرفية مستدامة تسهم في تعزيز مكانة الكتاب، والمهرجان يؤكد الالتزام المستمر بالارتقاء بالثقافة، وتسهيل وصول المعرفة إلى كل قارئ، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الثقافية محلياً وعربياً ودولياً».

وبدأ حفل الافتتاح الرسمي بعرض لفرقة الشارقة الوطنية التابعة لمعهد الشارقة للتراث، وتضمن فقرة قراءة شعرية حيّة، حيث قدّمت فيها الشاعرة أمل السهلاوي أداءً شعرياً مميزاً برفقة الفنان منتظر الحكيم، إضافة إلى عرض مسرحي إماراتي قدمته فرقة من الشباب والشابات المبدعين من منتسبي مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات.

واطلعت الشيخة بدور القاسمي، خلال جولتها في أرجاء المهرجان، على جانب من الفعاليات التي نظمت لرواد المهرجان ضمن برنامج ثري يروي قصص الوطن الملهمة، ويحتفي بالأدب والمواهب الواعدة من الإمارات.

ويحمل المهرجان على مدار أيامه مجموعة من الفعاليات الأدبية والثقافية والترفيهية التي تستضيف نخبةً من المؤلفين وقادة الفكر والمبدعين والفنانين، من أبرزها معرض للكتاب بمشاركة 42 ناشراً إماراتياً، بجانب 23 فقرة ثقافية وترفيهية تتضمن جلسات حوارية وعروضاً موسيقية ومسرحية وقصصاً تفاعلية، و12 ورشة عمل، فضلاً عن ركن يومي لقراءة القصص مع «سيدة الحكايات» للنشر، ومعروضات ثمانية متاجر للتسوق تحمل علامات إماراتية مميزة.

