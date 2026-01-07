حاكم الشارقة: «بيوت الشعر» تستحق مزيداً من الضوء

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مديري بيوت الشعر في الوطن العربي، في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه بمديري بيوت الشعر في كل من: المفرق بالأردن، ونواكشوط بموريتانيا، والأقصر بمصر، والقيروان بتونس، وتطوان ومراكش بالمغرب، والخرطوم بالسودان، مشيداً سموه بما تقدمه بيوت الشعر، وما تسهم به في الحركة الثقافية بكل أنحاء الوطن العربي، ومتناولاً دور الأدب والشعر في تطوير الذائقة الشعرية والمنافسة الشريفة، وتشجيع الشعراء الشباب، ونشر إنتاجهم وتعريفهم على الأوساط الثقافية.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أهمية تسليط الضوء بصورة أكبر على ما تقدمه بيوت الشعر في الوطن العربي، وذلك من خلال تكثيف البرامج الإعلامية والتلفزيونية التي تتناول أنشطة وأخبار بيوت الشعر، والعمل على إبرازها بصورة واسعة، ليطلع عليها كل المتلقين من المشاهدين والمستمعين، ما يسهم في تطوير تجربة بيوت الشعر بشكل عام، وتجربة الشعراء الخاصة، ويزيد من انتشارهم، ويشجعهم على مزيد من الإنتاج الأدبي والإبداعي.

وقدّم مديرو بيوت الشعر خلال اللقاء شروحات مفصلة حول الإنجازات التي حققتها البيوت منذ إنشائها، والخدمات الكبيرة التي أسهمت في تقديمها للشعراء وللجمهور المتابع والمتذوق للشعر العربي، ما أسهم في ظهور أجيالٍ جديدة من الشعراء الشباب، وتشجيعهم على المشاركة وإبراز مواهبهم.

كما قدموا شكرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه اللامحدود للشعر العربي، وعلى متابعة سموه الشخصية لكل أنشطة بيوت الشعر، ما انعكس على ترسيخ وتعزيز هذه التجربة الفريدة في كل المدن التي تحتضن بيوت الشعر.

من ناحية أخرى، كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، صباح أمس، الشعراء الفائزين بجائزة القوافي 2025، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، جاء ذلك خلال استقبال سموه المشاركين من ضيوف مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ22، من مختلف أنحاء الوطن العربي، الذي انطلق أول من أمس.

وتفضل سموه بتكريم الشعراء الفائزين، إذ ألقى كل منهم قصيدته الفائزة.

وأعرب الحضور من الشعراء المكرمين عن خالص امتنانهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة، على رعايته أصحاب الكلمة والشعراء، وجميع الأدباء والمبدعين في مختلف ضروب الإبداع والفنون، وعلى تكريمهم وتشريفهم باختيار قصائدهم وطباعتها لتكون في سجّل جائزة القوافي المتميزة.

حاكم الشارقة:

. ينبغي تكثيف البرامج التي تتناول أنشطة وأخبار بيوت الشعر، والعمل على إبرازها بصورةٍ واسعة.