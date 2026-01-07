أنغام راقية تفوز بمسابقة «أبوظبي للتأليف الموسيقي»

كشف مهرجان أبوظبي، المبادرة الأبرز التي تنظمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن فوز دانييلي غاسباريني بالمركز الأول في فئة الأوركسترا عن مؤلفته «في الهواء»، وأندريه زوبيتس بالمركز الأول في فئة البيانو عن مؤلفته «افتتاحيات للمرايا»، ضمن الدورة الافتتاحية من مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي.

وستسهم المسابقة، التي انطلقت في مايو الماضي، في تعزيز حضور أبوظبي على الساحة العالمية كمدينة عالمية للموسيقى من «اليونسكو» وحاضنة للابتكار الموسيقي والتميّز الإبداعي.

وقالت مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسِّسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «إيماناً منّا بمكانة الفنون والموسيقى لغةً عالميةً للحوار، ودور الإبداع كمساحة لقاء فكري ومعرفي وتبادل حضاري، تم إطلاق المسابقة كأول مسابقة دولية للتأليف في الشرق الأوسط، سعياً لتعزيز حضور أبوظبي المؤثّر مدينة عالمية للموسيقى حاضنة للابتكار ووجهة للتميّز الإبداعي بتكريم المؤلفين الموسيقيين الشباب، والاحتفاء بأعمال التأليف الموسيقي».

وأضافت: «في دورتها الافتتاحية، ومع أكثر من 165 مشاركة من 47 دولة، تقدّم المسابقة ضمن فئتيها للمؤلفات الأوركسترالية والأعمال المنفردة على آلة البيانو، فرصة لتسليط الضوء على الأصوات الصاعدة في الموسيقى المعاصرة، من خلال دعم المواهب الإبداعية، وتعزيز الابتكار الفني الذي يسهم في رسم ملامح مستقبل الموسيقى».

وأشارت إلى أن المسابقة تجسّد الالتزام بدعم المؤلّفين الموسيقيين، وتوثيق أعمالهم المبتكرة ضمن مبادرة «منبر التأليف والتوثيق الموسيقي» من مهرجان أبوظبي، وعرضها أمام الجمهور المحلي والعالمي. واختير الفائزون من قبل لجنة تحكيم مرموقة تضم نخبة من المؤلفين الموسيقيين المعروفين عالمياً، من بينهم المؤلف الموسيقي الحائز جائزة بوليتزر ورئيس اللجنة، دو يون، والمؤلف الموسيقي شين يي، والمؤلف وقائد الأوركسترا إلمار لامبسون، والمؤلفة الموسيقية الكازاخستانية إيجيريم سيلوفا، والمؤلف الموسيقي وعازف الأورغن العالمي ناجي حكيم، والمنتج روبرت تاونسون.

من جانبه، قال دو يون إن «لجنة التحكيم أبدت إعجاباً عميقاً باتساع الرؤى والخيال الإبداعي الذي اتسمت به المشاركات المقدّمة في الدورة الافتتاحية من المسابقة، كما شهدنا نسيجاً صوتياً غنياً ولافتاً، تفاعلت فيه الإبداعات الإقليمية المميّزة ضمن حوار موسيقي عالمي راقٍ، وهذا التلاقي القوي بين العمق الثقافي والبعد الإنساني الشامل يجسّد جوهر ما كنا نطمح لاكتشافه، كما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المنصة الجديدة على الساحة الموسيقية العالمية».

وأضاف: «الاختيار من بين هذا الكم الاستثنائي والمتنوع من المواهب كان شرفاً بالغاً وتجربة ملهمة بكل المقاييس، ونتطلع بشغف إلى الاستماع للأصوات التي نحتفي بها اليوم، وكيف ستسهم في رسم ملامح مستقبل الموسيقى في السنوات المقبلة».

تسجيل المقطوعات

حصل كل من الفائزين بالمركز الأول على 130 ألف درهم، وفرصة تسجيل احترافية، وعرض عالمي أول مع فِرَق أوركسترا شريكة ذات مكانة دولية خلال الدورة الـ23 لمهرجان أبوظبي، في أبريل المقبل.

كما حصل الفائزان بالمركز الثاني: نديم طراباي في فئة الأوركسترا عن مؤلفته «سيمفونيتا إن سيبرالي»، وطارق يماني في فئة البيانو عن مؤلفته «الدبكة على مقام سي سابا»، على جائزة بـ50 ألف درهم، وحصل الفائزان بالمركز الثالث: توماس كورنيل في فئة الأوركسترا عن مؤلفته «الخوف، الغضب، النار»، وبرونو فلاهيك في فئة البيانو عن مؤلفته «السراب» Mirage Toccata، على 25 ألف درهم. كما سيتم تسجيل المقطوعات الأولى الفائزة بشكل احترافي ضمن مبادرة منبر التأليف والتوثيق الموسيقي من «مهرجان أبوظبي».

