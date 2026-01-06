متحف زايد الوطني يحتفي بحصاد الشهر الأول

يحتفي متحف زايد الوطني بمرور شهر على افتتاحه واستقباله الزوار من دولة الإمارات والعالم، مُعززاً مكانته مركزاً جديداً للتفاعل الثقافي والبحث والتعلّم في دولة الإمارات.

وعلى مدار شهر كامل، استكشف زوار المتحف تاريخ الدولة، وتعرّفوا على إرث الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واحتفاءً بافتتاحه، قدم متحف زايد الوطني برنامجاً حافلاً من الأنشطة في مساحاته الداخلية والخارجية، تضمن جولات إرشادية، وعروضاً حية، ومحاضرات، وأنشطة تعليمية موجهة للعائلات، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب التي تحتفي بتراث دولة الإمارات العريق وتبرز ثقافتها، ومن أبرزها عروض الرزفة والنعاشات التقليدية، وتجربة تفاعلية للقهوة الإماراتية صُممت بالتعاون مع بيت القهوة، رافقتها أمسيات شعرية، وفن التغرودة، وأهازيج النهامة البحرية، ونداء الندبة الجبلي، إضافةً إلى جلسات السرد القصصي والأمسيات الموسيقية، كما تناولت ورش العمل التفاعلية الحرف والفنون التقليدية المستوحاة من سرد المتحف ومقتنياته.

وأطلق المتحف جولات «بين سطور تاريخنا الإماراتي» بلغة الإشارة الإماراتية يقودها أخصائيو التجربة المتحفية من مجتمع الصم.

وضمن برنامج «ساعة الضحى»، شارك كبار المواطنين والمقيمين في إعداد مجلة «الاتحاد» المصوّرة، المستوحاة من رأس فأس الذي يعود تاريخه إلى نحو 3000 عام، والمعروض في صالة عرض «ضمن روابطنا»، وكان التفاعل الأكاديمي محوراً أساسياً، حيث استضاف المتحف أكثر من 120 مشاركاً في الدورة الـ85 لندوة «الدراسات العربية»، التي عُقدت للمرة الأولى في العالم العربي، بالتعاون مع الرابطة الدولية لدراسة الجزيرة العربية، تحت شعار «اكتشاف التاريخ وصون التراث وإثراء الإنسانية»، وتناولت الأبحاث المقدمة موضوعات امتدت من الرحلات الاستكشافية المبكرة إلى الأبحاث المعاصرة التي تقودها المنطقة، والتعاون متعدد التخصصات، ما يُسهم في تعميق فهم تاريخ المنطقة وهويتها وتراثها.

وشهد المتحف افتتاح المطاعم والمقاهي المتنوعة، بما في ذلك مطعم إرث، المطعم الرئيس لتناول الطعام في المتحف، إلى جانب مقهى الغاف ومقاهي الحديقة وهي: ركن، وسافور باي توينز، وسدرة آرتيزن.

ويواصل البرنامج العام لمتحف زايد الوطني فعالياته ليقدم المزيد من الفعاليات والعروض والجولات وورش العمل على مدار العام.

