عرض مسرحي جديد في «عالم وارنر براذرز»

تتواصل «فعاليات الشتاء المذهلة» في «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي» حتى 11 الجاري، لتقدم برنامجاً حافلاً بأجواء الأعياد المميزة.

ويتصدر هذه الفعاليات العرض المسرحي الجديد «باه، هامدك»، الذي يقدم حصرياً على مسرح وارنر براذرز بلازا، ويجمع بين الكوميديا والمشاهد العائلية الدافئة بمشاركة العديد من شخصيات الطفولة المحبوبة مثل «دافي داك»، و«باغز باني»، و«لولا باني»، في عمل مسرحي أُعيدت صياغته برؤية معاصرة، وتتخلل العرض مجموعة من اللوحات الراقصة والفقرات الغنائية الشهيرة، ليشكل إضافة إلى برنامج الفعاليات الشتوية لهذا العام.

وإلى جانب العرض المسرحي، ستتحول المدينة إلى أرض ساحرة من العجائب الشتوية تضم أكثر من 60 شخصية محبوبة، إلى جانب مجموعة من الألعاب والتجارب التفاعلية والأنشطة العائلية الممتدة عبر مناطقها المختلفة، كما يمكن للضيوف المشاركة في فعالية الرقص الخاصة مع «دافي داك»، ولقاء عائلة فلينستون في أجواء احتفالية، إضافة إلى مرافقة «سكوبي-دو» وفريقه في مغامرات مشوقة لحل ألغاز مستوحاة من أجواء الموسم بطابع ترفيهي مميز.

وخلال هذا الموسم، تمتد الأجواء الاحتفالية إلى غوثام سيتي، حيث تتقاطع المغامرات مع البطولة في سلسلة عروض تفاعلية، ويعود «ذا جوكر»، و«هارلي كوين» إلى أساليبهما المعهودة، ليفاجئا فارس الظلام بهدايا غير متوقعة، وفي موازاة ذلك تطل «بلاك كناري» على المسرح بأداء موسيقي بطابع موسمي، قبل أن ينضم إليها «باتمان»، ليشكل الثنائي محور قصة تحتفي بالعمل الجماعي في مواجهة مخططات الشرير «ذا جوكر».

• 11 الجاري، تختتم «فعاليات الشتاء المذهلة».