الحلقة المباشرة الـ 11 من «شاعر المليون».. الليلة موعدها

تنطلق الليلة الحلقة المباشرة الـ11 من الموسم الـ12 لبرنامج «شاعر المليون»، ضمن منافسات مرحلة الـ24 من البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، تحت شعار «قصيدنا واحد».

ويشارك في الحلقة كل من حسام بن فياح وعامر العايدي (السعودية)، وصاهود زيد رضيّان، وحمد عبيد العنزي (الكويت)، وواصف علي الشمري (سورية)، ووضاح الكايد العدوان (الأردن)، وسيلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

وكانت الحلقة العاشرة قد أسفرت عن حصول الشاعرين صالح بن راشد البرازي وفارس بن محمد العامري السبيعي (الكويت) على 48 درجة، ليتأهلا مباشرة إلى المرحلة الـ12 بقرار لجنة التحكيم، فيما نال الشاعر أحمد بن خليفة الكعبي (الإمارات) 44 درجة، والشاعران شاهر بن محمد الشراري (السعودية)، ومبارك بن حميد (المملكة المتحدة) 45 درجة، بينما حصل الشاعر عيد فهيد الشمري (السعودية) على 46 درجة، لينتقل الأربعة إلى مرحلة تصويت الجمهور.

وتعد حلقة الليلة الثالثة في مرحلة الـ24، التي تتضمن أربع حلقات، يشارك في كل حلقة منها ستة شعراء، يتأهل منهم ثلاثة في كل أمسية، أحدهم أو اثنان باختيار لجنة التحكيم، والبقية عبر تصويت الجمهور، ليصل 12 شاعراً إلى المرحلة التالية التي تُقام في أمسيتين وفق الآلية ذاتها، تمهيداً لاختيار ستة شعراء للمرحلة الرابعة من المنافسة.