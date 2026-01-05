مشاركة دولية واسعة في معرض دبي العالمي لهواة الطوابع

تحتضن قاعة مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي فبراير المقبل، معرض دبي العالمي لهواة الطوابع 2026 الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع بمشاركة دولية واسعة، وسيقام المعرض في الفترة ما بين 4 إلى 8 فبراير 2026.

ويكتسب المعرض أهمية خاصة كونه يُنظم للمرة الأولى في المنطقة العربية وغرب آسيا، ويتزامن مع مرور 30 عاماً على تأسيس جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع، وأيضاً مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع، ما يعكس المكانة المتقدمة لدبي على خريطة المعارض العالمية المتخصصة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع عبدالله محمد طيب خوري، «أن معرض دبي العالمي للطوابع 2026 سيشهد مشاركة قياسية من حيث عدد الدول المشاركة، ولأول مرة في تاريخ معارض الاتحاد الدولي يصل عدد الدول المشاركة إلى 76 دولةً»، مؤكداً على أن معرض دبي العالمي فرصة لتعزيز العلاقات الودية والحفاظ على التعاون الوثيق بين هواة جمع الطوابع وهواة جمعها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف خوري « المعرض سيشهد أيضاَ مشاركة بريد الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي الذي سيشرف على مسابقة تخص الإدارات البريدية، في الوقت ذاته المعرض سيكون محكم يتنافس خلاله أكثر من 450 عارضاً مع لجنة تحكيم تضم 40 محكماً معتمداً من الإتحاد الدولي يمثلون مختلف دول العالم كما ستشمل فعاليات المعرض على محاضرات معتمدة لدى الإتحاد تهدف إلى تأهيل عدد من الخبراء ليصبحوا محكّمين معتمدين في هذا المجال»، مضيفاً «يشارك في المعرض أيضاً 51 منصة بيع تضم إدارات بريدية وتجار و دور مزادات ومزودي المنتجات الخاصه بالهوايه من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن فعاليات المعرض ستتضمن تنظيم ورش عمل متخصصة وعقد عدد من الاجتماعات المهمة، من بينها اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لجمعيات هواة الطوابع .

وتابع سيكون هناك العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية التي سيجري تنظيمها على هامش المعرض، بهدف تعريف المشاركين بعادات وتقاليد دولة الإمارات، إلى جانب تنفيذ أنشطة متنوعة موجهة للزوار وطلبة المدارس، مشيراً إلى تخصيص ركن خاص للقراءة ضمن فعاليات المعرض.

وأكد على أهمية الطوابع البريدية في الحفاظ على تراث وثقافة دولة الإمارات و التعريف بمكتسباتها الحضارية، مشيراً إلى أنه رغم التطورات المتسارعة التي شهدها قطاعا الاتصال والبريد في السنوات الأخيرة التي أدت إلى تقليل الاعتماد على البريد التقليدي والطابع البريدي، إلا أن الطوابع أصبحت أداة من أدوات إبراز الهوية الوطنية، لافتاً إلى أن العديد من الدول كانت ولا تزال توثق الأحداث الكبرى والفعاليات المهمة عبر إصدارات متنوعة من الطوابع البريدية.

وكانت جمعية الإمارات لهواة الطوابع نجحت في الحصول على اقامة المعرض العالمي خلال مشاركتها في كونغرس الاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع في مدينة شنغهاي الصينية في 02 ديسمبر العام 2024، وتسلمت علم المعرض العالمي خلال معرض كوريا أغسطس 2025.