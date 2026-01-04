محاضرة حول «الإرث السردي» العربي

استضاف النادي الثقافي العربي في الشارقة أستاذ الدراسات السردية الباحث الدكتور عبدالله إبراهيم، في محاضرة بعنوان «الإرث السردي»، تناولت مكانة السرد في الثقافة العربية ودوره في تشكيل الوعي والذاكرة الجمعية، وأدارها الدكتور صالح هويدي، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين. واستهل إبراهيم محاضرته بالقول إن الظواهر الثقافية لا تعالج من دون مفاهيم نابعة منها، فبين الظواهر ومفاهيمها علاقة تفاعل وتحاور، وكل منهما يعدل الآخر ويطوره، وأشدّ ما عاناه العرب في دراسة الظاهرة السردية هو إقحام مفاهيم غريبة عليها، ظلت بعيدة عن استكناه حقيقتها، وغير قادرة على تطويرها، فلم تؤثر أي منهما في الأخرى.