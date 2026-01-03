14مسابقة و116 جائزة بقيمة مليوني درهم في «مهرجان الوثبة للتمور»

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق الدورة الثالثة من «مهرجان الوثبة للتمور» بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.

ويهدف المهرجان إلى دعم مزارعي النخيل، وتشجيع الإنتاج المحلي من التمور، وتعزيز الابتكار في زراعة النخيل والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب الحفاظ على الموروث الزراعي الإماراتي، ونقله إلى الأجيال القادمة.

ويتضمن مهرجان الوثبة للتمور 14 مسابقة، خصصت لها 116 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز مليوني درهم، منها سبع مسابقات لمزاينة للتمور «نخبة الوثبة، والدباس، والخلاص، والفرض، والشيشي، وبومعان، والزاملي»، ومسابقتان لتغليف التمور «بدون إضافات، ومع إضافات»، وثلاث مسابقات للطبخ، ومسابقة للتصوير الفوتوغرافي في محورين «محور التراث الإماراتي، ومحور البيئة والاستدامة»، إضافة إلى مسابقة الرسم الحي.

كما يشهد المهرجان تنظيم «مزاد التمور» الذي يهدف إلى إبراز جودة الإنتاج المحلي للتمور، ويسلط الضوء على أبرز أنواع التمور المميزة في دولة الإمارات.

كما يوفر المهرجان للزوار تجربة تراثية متكاملة من خلال الفعاليات والعروض الشعبية، والسوق الشعبي الذي يضم منتجات تعكس الهوية الإماراتية الأصيلة.

ويأتي المهرجان في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لشجرة النخيل ومنتجاتها، بوصفها رمزاً للخير والعطاء وجزءاً أصيلاً من التراث والهوية الوطنية.