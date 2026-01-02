القرية العالمية تستقبل 2026 باحتفالات مبهرة في ليلة رأس السنة

استقبلت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، العام الجديد 2026 باحتفالات مبهرة أضاءت سماء دبي بسبعة عروض مذهلة للألعاب النارية وطائرات «الدرون»، تزامنت مع لحظات العد التنازلي في سبع دول مختلفة حول العالم، لتقدّم للضيوف تجربة فريدة من نوعها لا تُنسى في ليلة رأس السنة.

وشهد المسرح الرئيس أجواءً استثنائية مع عروض موسيقية حيّة، أحياها منسق موسيقى «دي جي» قدّم فقرات ترفيهية نابضة بالحياة، بينما عمّت أجواء الاحتفال جميع أرجاء الوجهة مع العروض المتجولة التي أضفت لمسة فنية مميزة على الأمسية. واستمتع الضيوف بساعات العمل الممتدة للوصول إلى أكبر قدر من التجارب العائلية والترفيهية ضمن تذكرة الدخول.

واستكشف الضيوف أكثر من 30 جناحاً، تمثل أكثر من 90 ثقافة من حول العالم، إلى جانب أكثر من 3500 منفذ للتسوق، وما يزيد على 250 خياراً من المأكولات التي تعكس تنوعاً عالمياً في النكهات عبر السوق العائم وشارع السعادة وشارع فييستا وغيرها.

كما حظيت العائلات بفرصة الاستمتاع بتجارب ترفيهية استثنائية في منطقة «كرنفال» التي تحتضن أكثر من 200 لعبة، إضافة إلى الخيارات الجديدة التي يشهدها الموسم الجاري، بما في ذلك «مملكة التنين»، و«حدائق العالم»، ووجهة «الرحالة الصغار» المصممة للأطفال، والتي أتاحت للجميع ليلة حافلة بالمرح. وترسخ هذه الاحتفالات مكانة القرية العالمية باعتبارها الوجهة المفضلة لذكريات عائلية لا تُنسى، وتأكيد دورها في تقديم تجارب ثقافية وترفيهية استثنائية على مدار الموسم، حيث احتفت بالعام الجديد 2026 بروح الوحدة والثقافة، وعروض بصرية مذهلة صنعت بداية عام جديد عامر بالبهجة.