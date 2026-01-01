فعاليات بلدية الظفرة تستقطب جمهور «ليوا»

شهدت الفعاليات والأنشطة المتنوعة - التي تنظمها بلدية منطقة الظفرة، ممثلةً بفريق «التواجد البلدي»، في حديقة تل مرعب بمهرجان ليوا الدولي، المقام حالياً حتى الثالث من يناير الجاري - حضوراً مميزاً من الجمهور، خصوصاً الأسر والأطفال، من خلال الأنشطة والفعاليات في أجواء عائلية تفاعلية، عكست حرص البلدية على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور.

واشتملت الفعاليات على مسابقات المسرح الثقافية، التي تم خلالها توزيع جوائز قيمة على الفائزين، وفقرات لفرقة العيالة، وركناً للألعاب المختلفة، بالإضافة إلى ركن الرسم والتلوين، كما أتاح «التواجد البلدي» فرص المشاركة للأسر المنتجة لعرض الأكلات الشعبية.