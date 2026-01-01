«شتاكم في المجالس» يمدّ الجسور بين أفراد المجتمع

اختتمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، المخيم الشتوي تحت شعار «شتاكم في المجالس»، بتنظيم مجموعة من الفعاليات والورش الثقافية والتراثية الممتعة.

ونظمت الفعاليات في المجالس بمناطق مختلفة في إمارة أبوظبي، خلال ديسمبر الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات الاستراتيجية الداعمة للمجتمع والثقافة.

وتضمنت أجندة المخيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة، منها عروض تراثية حية، مثل العيّالة، والعرض العسكري والألعاب التفاعلية والثقافية، إضافةً إلى الورش المتخصصة في فنون الطهي الإماراتي، وورش تحضير القهوة وفنون النحت بالسيراميك، وغيرها، وأتت الفعاليات بما ينسجم مع دور المجالس في تعزيز الترابط الاجتماعي، ومدّ جسور الحوار بين الجيران وأهل المنطقة وأبناء الوطن.

وفي إطار الشراكات الداعمة للثقافة المجتمعية، أسهمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدورٍ بارز في إثراء المخيم، عبر مشاركة فرقتها العسكرية الخيّالة، وعروض الكلاب البوليسية، وتقديم عروض ومسابقات نوعية تشمل «شرطة الأطفال»، وبرامج توعوية وترفيهية تلائم الفئات العمرية المختلفة

وصاحبت المخيم الشتوي في المجالس «شتاكم في المجالس» ورش متنوعة، مثل دورات تدريبية مقدمة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن الوقاية من الحرائق والإصابات والإسعافات الأولية.

وتضمنت الفعاليات ورشاً توعوية عن الثقافة المالية بعنوان برنامج الرفاهية المالية للأسرة بتقديم من برنامج زود «مبادرة إماراتية للاستدامة والرفاهة المالية»، وورشاً توعوية عن صحة الأسنان لأطفال بتقديم من دائرة الصحة، كما قدمت حديقة الحيوانات في العين ورشاً متنوعة.

