2026 «ندوة الثقافة» في دبي: نَعِدكم بمزيد من المعرفة

بحراك معرفي وزخم فكري، تألقت ندوة الثقافة والعلوم خلال 2025، مجسدةً رؤيتها الراسخة في مواكبة نبض الثقافة والعلوم، ومستهدفةً بمبادراتها الأجيال كافة، لتكون مساحة للتلاقي بين أصالة الموروث وتطلعات المستقبل.

واستهلت الندوة أجندتها السنوية الماضية بأمسية شعرية استحضرت سيرة الشاعر محمد بن مسعود، فكانت جسراً عبرت من خلاله الأجيال الشابة نحو كنوز الأدب، وتجسيداً لقيم الوفاء للشخصيات الوطنية، شهدت الندوة جلسة نقاشية حول كتاب «محمد سعيد الملا»، أضاءت جوانب من مسيرته بمشاركة نخبة من القامات.

مئوية العويس: قرن من العطاء

وكان لمئوية الراحل سلطان العويس وهجٌ خاص استغرق حيزاً من أنشطة الندوة، التي احتفت بذكراه عبر ندوة «سلطان العويس ودوره في المجتمع»، كما استُكملت القراءة في أثره الثقافي بندوة «جائزة العويس وأثرها في المجتمع»، واختُتمت فعاليات المئوية في ديسمبر الماضي بمعرض خطي استلهم شاعريته من قصائد العويس، وحفل لتكريم المبدعين الفائزين بالدورة 29 من «جائزة العويس للإبداع».

وفي سياق ترسيخ الريادة الأدبية، احتفت الندوة بالفائزين في الدورة الثانية من «جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي»، وواكب التكريم ندوة علمية قدمت «قراءات في شعر حمد خليفة بوشهاب»، الذي حملت الدورة اسمه، استنطقت جماليات قصائده وبراعة صياغته.

ونالت الفنون البصرية نصيب الأسد من الاهتمام، إذ تنوعت المعارض بين التشكيل والخط العربي، وبرز «مهرجان الإمارات الدولي السابع للملصق» الذي حمل شعار «عام المجتمع.. التصميم جسر بين الثقافات وبناء للمجتمعات»، متوجاً بمشاركة عالمية واسعة ضمت 500 عمل فني مختار من أصل 1366 عملاً، أبدعها 683 مصمماً من 71 دولة.

كما احتضنت الندوة معرض الإمارات السابع للهوايات والمقتنيات الخاصة، وعدداً من المعارض الفنية الشخصية التي عكس نضوجها عمق التجربة الفنية في بيئة الإمارات الحاضنة للتنوع، وامتدت الرؤية البصرية لتشمل معارض فوتوغرافية توثق عمارة المساجد في العالم، ومعرض «في حب القائد والإنسان» بالتعاون مع الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، الذي قدم لوحات وخطوطاً نادرة تفيض بجماليات الفن العربي الأصيل.

فعاليات وطنية

ولم تغب القضايا الفكرية والتاريخية عن المشهد، إذ استضافت الندوة البروفيسور آدم كامل في ندوة حول «العلاقات العربية الإثيوبية»، وبحثت في ذاكرة المكان عبر ندوة «متاحف الإمارات: الماضي، الحاضر، والمستقبل» بمشاركة الدكتورة رفيعة غباش، والمهندس رشاد بوخش.

وفي غمرة الاحتفالات بعيد الاتحاد، ازدهت أروقة الندوة بفعاليات وطنية، ضمت معرضاً تشكيلياً لـ54 فنانة إماراتية تحت شعار «54 عاماً متحدون»، وأمسية موسيقية لأوركسترا الإمارات، واستعرض الفنان عبدالعزيز المبرزي «إبداع الفرشاة في تراث الإمارات»، لتُختتم الاحتفالات بليلة شعرية في حب الوطن، بمشاركة الشعراء: عبدالله الهدية، وسالم الزمر، والدكتور طلال الجنيبي، وشيخة المطيري.

وتوجت الندوة حصادها السنوي بالاحتفاء باليوبيل الفضي لمجلة «حروف عربية»، في ليلة وفاء جمعت روادها ومؤسسيها، خلال احتفالية عكست تقدير الأوساط الثقافية لهذا المنجز النوعي.

واختتمت ندوة الثقافة والعلوم عام 2025 وهي تمضي بخطى واثقة نحو عام ثقافي مقبل، تعد فيه بالمزيد من الثراء المعرفي، والارتقاء الفني، والتألق العلمي.

خريطة الابتكار

واصل نادي الإمارات العلمي، بندوة الثقافة والعلوم، حراكه عبر حزمة من الورش والدورات العلمية والمشاركات الدولية، محفزاً المواهب الناشئة، ومحتفياً بإبداعاتهم التي تضع الإمارات على خريطة الابتكار العالمي.

. 500 عمل فني، تضمنها مهرجان الإمارات الدولي السابع للملصق.

. «الندوة» توجت حصادها السنوي بالاحتفاء باليوبيل الفضي لمجلة «حروف عربية»، في ليلة وفاء لمؤسسيها.