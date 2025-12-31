متحف زايد الوطني يستقبل 2026 ببرنامج ثري

يُطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، برنامجاً حافلاً بالتعليم والمشاركة المجتمعية خلال يناير المقبل، داعياً الزوار إلى استكشاف تاريخ دولة الإمارات وثقافتها وتراثها، من خلال الجولات الإرشادية وورش العمل والتجارب التعليمية التفاعلية.

ويشهد البرنامج إضافتين جديدتين، الأولى ساعة السكينة، وهي عبارة عن تجربة شهرية تُعنى بإمكانية الوصول، تُقام في أول يوم أحد من كل شهر، وتهدف إلى توفير بيئة متحفية هادئة ومرحِّبة، من خلال خفض مستويات الصوت وتخفيف الإضاءة في عدد من المساحات المختارة للزوار من ذوي الاضطرابات النمائية الحسية، مثل اضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة والتشتت الزائد، والثانية إطلاق ورشة شجرة القيم التي تدعو المشاركين إلى ابتكار عمل فني على شكل زهرة أو شجرة متعددة الطبقات، ترمز كل ورقة فيها إلى قيمة شخصية، مستوحاة من قيم المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما يتضمن البرنامج سلسلة من الجولات الإرشادية ثنائية اللغة، إضافة إلى الجولات المقدّمة بلغة الإشارة التي تتيح للزوار فهماً أعمق لعمارة المتحف وصالات العرض والمشهد الطبيعي المحيط به.

وتشمل الجولات جولة بين سطور التاريخ التي تستكشف أكثر من 300 ألف عام من التاريخ البشري في دولة الإمارات، وجولة بين أجنحة المتحف التي تُعرّف الزوار بالرؤية المعمارية والتفسيرية للصرح، إضافة إلى جولات إرشادية داخل حديقة المسار.

