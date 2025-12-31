«موروثنا مستقبلنا» تُعرّف بحياة الأجداد بشكل حي

اختتم برنامج خليفة للتمكين (أقدر) مبادرة «موروثنا مستقبلنا»، التي نظمها بالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية، والمجموعة العلمية المتقدمة، ومحمية المرزوم للصيد، بهدف تعزيز ارتباط الشباب الإماراتي بتراثهم الأصيل، من خلال برنامج ثقافي وتربوي متكامل يجمع بين الفروسية والصقارة ومهارات حياة البر، وأنشطة تعليمية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يعكس رؤية تجمع بين الأصالة والابتكار، وتُسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية بجذورها.

وشهدت المبادرة، التي استمرت أربعة أيام، عدداً من الأنشطة الميدانية، من بينها زيارة إلى نادي أبوظبي للفروسية شارك خلالها المنتسبون في ورش تدريبية حول العناية بالخيول العربية، وتلقوا تدريبات عملية على مهارات الركوب والترويض، إضافة إلى زيارة المجموعة العلمية المتقدمة للاطلاع على آلية عمل المختبرات وأقسام المجموعة، إلى جانب زيارة محمية المرزوم للصيد، حيث شاهدوا عروضاً حية للصقور وتعرّفوا إلى مهارات الصيد بالصقور والكلاب.

واختتمت فعاليات المبادرة بورشة تعليمية حول الذكاء الاصطناعي هدفت إلى تعريف الطلبة بأهم التطبيقات الحديثة وكيفية توظيفها في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين (أقدر)، العقيد الدكتور محمد إسماعيل الهرمودي، إن مبادرة «موروثنا مستقبلنا» جسدت رؤية البرنامج في تنمية وعي الأجيال الجديدة، وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية.

وأضاف أن الطلبة استفادوا من تجربة شاملة أتاحت لهم التعرّف إلى تراث أجدادهم بشكل حي وعملي، وفي الوقت نفسه فتحت أمامهم آفاقاً جديدة في مجالات العلم والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن «أقدر» يؤمن بأن بناء شخصية إماراتية متوازنة يبدأ من ترسيخ القيم الوطنية وربط الأبناء بجذورهم، إلى جانب تمكينهم بمهارات المستقبل، ليكونوا قادرين على الإسهام في نهضة الإمارات وصناعة غد أكثر إشراقاً.