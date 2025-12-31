حصاد العام يزهو بمنارات ثقافية إماراتية 2025

حفل عام 2025 بإنجازات استثنائية في مسيرة العمل الثقافي في الإمارات، بما أسهم في تكريس مكانة الدولة كمركز ثقل معرفي وفني عالمي، وذلك من خلال نهج يقوم على الجمع بين صون الهوية الوطنية والانفتاح الحضاري، ليثمر نجاحات غير مسبوقة وضعت الدولة في طليعة المشهد الثقافي الدولي.

وتصدر قطاع المتاحف قائمة الإنجازات لهذا العام في ظل افتتاح عدد من المتاحف والمشروعات التي تمثّل صروحاً ومنارات للمعرفة، بما تقدّمه من سرد تاريخي يثري مسيرة الحضارات الإنسانية في المنطقة والعالم، وكذلك شهد هذا العام مزيداً من الحضور الإماراتي والعربي على قوائم التراث الإنساني.

وتالياً عدد من محطات حصاد العام الثقافية في الإمارات.

