توعية وثقافة صحية في «تل مرعب»

يشارك المركز الوطني للتأهيل في مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2025»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حتى الثالث من يناير المقبل، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وتتضمن مشاركة المركز الوطني للتأهيل عروضاً ومسابقات توعوية تسعى إلى تعزيز الوعي ونشر الفائدة بطابع ترفيهي يناسب جميع أفراد العائلة، وشهدت المشاركة اهتماماً من الزوار والأسر.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، يوسف الذيب الكتبي، أن المشاركة السنوية للمركز في مهرجان ليوا تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للمركز، وحرصه على التواصل مع أفراد المجتمع، للتعريف بالخدمات العلاجية التي يقدّمها وفق مبدأ السرية والخصوصية.