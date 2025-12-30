بدور القاسمي: الكتاب امتداد لطبيعة مدينتنا وروحها

أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، أمس، حملة «نزيل الشارقة.. نزيل الثقافة»، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى أفراد المجتمع، وتوطيد العلاقة بين القرّاء والهوية الثقافية لإمارة الشارقة، وذلك امتداداً لمسيرة التطوير الثقافي والأدبي في الإمارة.

وتستلهم المبادرة من التزام الشارقة الراسخ بالثقافة، وتسعى إلى تحويل القراءة لتجربة غنية بالانتماء إلى المدينة، وإبراز خصوصيتها في وجدان سكانها وزوارها، من خلال تقديم منتجات إبداعية تعكس روحها وملامحها التاريخية والحضارية، وتحمل رموز المدينة الثقافية وقصصها، وتم تصميم هذه المنتجات بحيث تمثّل نقاط تواصل ثقافية تثير حس الفضول لاكتشاف الكتب العربية والكتّاب الإماراتيين، ليصبح كل منتج حلقة وصل تربط بين الأسلوب الشخصي والاستكشاف الأدبي.

وأكّدت الشيخة بدور القاسمي أن القراءة ليست مجرد فعل معرفي، بل جسر حيّ يصل الإنسان بذاكرة المكان وروحه الثقافية، مشيرةً إلى أن هذه الحملة تأتي لتعيد تشكيل العلاقة بين القارئ ومدينة الشارقة وتشعره بأنه جزء من الحكاية، وأن الكتاب امتداد لطبيعة المدينة وروحها، ما يسهم في تعزيز حب المعرفة واستدامة الصلة الوثيقة مع المخزون الثقافي المحلي.

وقالت إنه تم تصميم مبادرة «نزيل الشارقة.. نزيل الثقافة» لا لتكون دعوة إلى القراءة وحسب، بل لتكون مساراً متكاملاً لبناء ارتباط وجداني أعمق بين الأفراد وفضائهم الثقافي، بما يرسخ الانتماء ويثري الحركة الثقافية في المجتمع، ويصب في بوتقة المشروع الحضاري الذي أسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وانطلاقاً من الإيمان بأن القراءة أسلوب حياة، توفر «منصة للتوزيع» عبر هذه الحملة منتجات تجمع بين الموضة والكتب والضيافة والألعاب الورقية والقرطاسية، مرسّخة هوية الشركة كعلامة تتجاوز المنتج إلى نمط عيش متكامل، كما يتضمن خط المنتجات عبارات تحتفي بالهوية المحلية مثل «النادي القرائي» و«اقرأ أنت في الشارقة» ومعالم بارزة من الشارقة لتعزيز الارتباط العاطفي بالمدينة وهويتها الثقافية وترسيخ القراءة كملاذ ثقافي مستوحى من روح الشارقة.