2025.. «العويس الثقافية» تتوّج العام ببصمة لا تُنسى

توّجت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية برامجها وفعالياتها خلال عام 2025 بسلسلة من النجاحات والإنجازات التي تركت بصمة في المشهد الثقافي المحلي والعربي، إذ نظّمت المؤسسة برنامجاً ثقافياً حافلاً بالفعاليات والأنشطة المتنوعة داخل الإمارات وخارجها، احتفاءً بالذكرى المئوية لمولد الشاعر سلطان بن علي العويس، ما أسهم في إحداث حراك رسّخ حضور إرثه الإبداعي في الذاكرة الإنسانية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد اعتمدت 2025 عاماً للاحتفاء بمئوية سلطان العويس (1925–2025)، وهو ما عكس المكانة العالمية التي يحظى بها إرثه الثقافي، وفي هذا السياق خصّصت المؤسسة ميزانية خاصة للاحتفال بهذا الحدث الاستثنائي، وقرّرت رفع قيمة جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية إلى 150 ألف دولار لكل حقل من حقولها الخمسة، ليصل إجمالي قيمة الجوائز إلى 750 ألف دولار.

وشهد 23 يناير الماضي افتتاح فعاليات «مئوية الشاعر الراحل سلطان العويس» بحفل موسيقي بعنوان «نغم في دبي»، على مسرح أوبرا دبي. وضمن احتفالات المئوية نظّمت مؤسسة العويس، في 19 فبراير الماضي، حفل توقيع كتاب «الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس» للأديب عبدالغفار حسين، وشهد 26 فبراير الماضي تنظيم معرض «كلمات تهوى الجمال» المستوحى من أشعار سلطان العويس، وضمّ 76 عملاً لـ56 فناناً.

ومن بين أبرز الفعاليات التي شهدها برنامج المؤسسة خلال 2025، تنظيم حفل بـ«يوم الكاتب الإماراتي» جمع أكثر من 100 كاتب إماراتي من أجيال مختلفة لتوقيع إصداراتهم الحديثة، وذلك في 27 مايو الماضي.