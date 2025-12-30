20000 زائر لمهرجان «حتّا تجمعنا»

اختتم مهرجان «حتا تجمعنا» فعالياته التي استمرت 24 يوماً، ضمن مبادرة «#شتا_حتّا»، محققاً نتائج تعكس نجاحه في تمكين رواد الأعمال المنزلية، ونظمت الحدث هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبإشراف «اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا».

واستقطب المهرجان 20 ألف زائر على مدار 24 يوماً، إذ شارك 35 من رواد الأعمال المنزلية في عرض منتجاتهم المتنوعة، وحقق المشاركون إيرادات إجمالية تجاوزت 300 ألف درهم، ما يعكس الإقبال الكبير على منتجاتهم والأثر الحيوي للمهرجان في دعم استدامة المشاريع المنزلية، كما شارك أكثر من 1500 طفل في ورش عمل متنوعة أثرت تجاربهم، وعززت مهاراتهم.

كما شهد المهرجان مشاركة مجتمعية فاعلة، إذ تطوع ما بين 240 إلى 360 متطوعاً (بواقع 10 إلى 15 متطوعاً يومياً) بما يجسد روح التعاون والتضامن المجتمعي.

وعرض 35 من رواد الأعمال المنزلية أعمالاً مستوحاة من مهاراتهم المحلية وتجاربهم اليومية، بمنتجات قدمت للزوار تجارب أصيلة تعكس روح حتا وتراثها.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لقطاع التمكين المُجتمعي بالهيئة، ميثاء الشامسي: «يعكس مهرجان حتا تجمعنا التزام الهيئة برؤية متكاملة لتمكين جميع فئات المجتمع، من رواد الأعمال المنزلية إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وجعلهم جميعاً جزءاً أساسياً من الاقتصاد والحياة المجتمعية المحلية، ووفر المهرجان منصة حقيقية لهؤلاء المبدعين والحرفيين لعرض مهاراتهم والتفاعل مباشرة مع الجمهور، ما يسهم في تطوير مشروعاتهم وتحقيق طموحاتهم، وفي الوقت ذاته يحافظ على تراثنا الثقافي الأصيل».

وأضافت: «ملتزمون بتطوير منظومة دعم شاملة تساعد جميع أصحاب المشروعات والحرفيين على النمو المستمر والمستدام، سواء عبر تعزيز مهاراتهم أو عبر توسيع الفرص المتاحة لهم للمشاركة في فعاليات كبرى ضمن حملة شتا حتا وغيرها».

واحتفى المهرجان بروح الإبداع التي يتمتع بها رواد الأعمال المنزلية في حتا.

في ختام الفعاليات، أشادت هيئة تنمية المجتمع بدور الشركاء المساهمين في نجاح المهرجان، لاسيما بلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني، كما كرمت فِرَق التطوع من الأفراد وصناع المحتوى الذين ساندوا الفعاليات، والفائزين في مسابقات «حتا تجمعنا»، إلى جانب فريق عمل الهيئة الذي عمل على تقديم تجربة متميزة للزوار.

