عبدالله بن دلموك: الهجن رمز راسخ في الذاكرة الإماراتية

اختتمت منافسات النسخة السابعة من التمهيدي الثاني لماراثون رحلة الهجن، التي تنظمها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نادي دبي لسباقات الهجن بمنطقة المرموم، بمشاركة 27 متسابقاً من 18 جنسية مقيمة، وذلك ضمن التحضيرات المتواصلة للمرحلة النهائية من الماراثون، في يناير المقبل.

وجاءت المنافسات في ثلاث فئات رئيسة، إذ تُوّجت ايكاترينا كودريا (روسيا) في فئة وزن الفردة لمسافة 1.5 كيلومتر، بينما حلت جولنورا سافاروفا (طاجيكستان) في المركز الثاني، وجاءت كيت ينغ ليونغ (هونغ كونغ) في المركز الثالث.

أما في فئة الوزن المفتوح للسيدات لمسافة 1.2 كيلومتر، فتمكنت المكسيكية ناديا كورتيس من تحقيق المركز الأول، بينما جاءت الألمانية آني روندي في المركز الثاني، والبيلاروسية مارينا بانشانكا في المركز الثالث.

وتمكن فايز محمد (الهند) من حصد لقب الرجال بتحقيقه المركز الأول، أما المركز الثاني فذهب إلى الفرنسي محمد ميهدار، وجاء الباكستاني أحسن ياسين ثالثاً.

وتوج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بحضور مدير إدارة بطولات فزاع في المركز، راشد حارب الخاصوني.

وأكد بن دلموك أن ماراثون رحلة الهجن يُعدّ من المبادرات النوعية التي يجسد من خلالها المركز رؤيته في إبراز التراث الإماراتي بصيغة معاصرة، تُحافظ على جوهره الأصيل وتقدّمه للعالم بلغة يفهمها الجميع، وأوضح أن الهجن تُمثّل رمزاً وطنياً راسخاً في الذاكرة الإماراتية، وأن تنظيم مثل هذه الفعاليات يهدف إلى إعادة إحياء هذا الارتباط التاريخي والإنساني، وإتاحة الفرصة للمشاركين من مختلف الجنسيات لاكتشاف عمق العلاقة التي جمعت الإنسان بالهجن، وشكّلت ملامح الحياة في هذه الأرض.

وشهد الماراثون إقبالاً جماهيرياً من مختلف الجاليات في دبي ومن شتى الفئات العمرية، حيث توافد الحضور إلى المضمار لمتابعة المنافسات والاستمتاع بالأجواء الحماسية، ومساندة المتسابقين في مشهد جسّد قيم التعايش والتلاحم التي تميز المجتمع الإماراتي.