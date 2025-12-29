«فزاع لليولة».. الشامسي يكمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي

اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للنسخة الـ25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ21 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك خلال الحلقة الرابعة من المرحلة الثانية، التي تميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري في القرية التراثية بالمرموم.

وحصد مبارك محمد الشامسي (أبوظبي) بطاقة التأهل الأخيرة إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على صالح حمد المنهالي (أبوظبي)، بحصول الأول على 70 علامة مقابل 30 ذهبت للثاني، لينضم الشامسي إلى منصور الأحبابي وسعيد المهيري وسالم الحوز في المربع الذهبي.

وانطلق المتنافسان مع عرض اليولة على إيقاع أغنية «ملح الإمارات»، وقدما فاصلاً من المهارات، وسط تفاعل من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين، الذي يحكّم المسابقة، الشامسي 25 علامة.

وفي تحدي عدّ القصيد، تمكّن الشامسي من الحصول على علامته، أما في تحدي السباحة، الذي يقام في وقت سابق بمجمع حمدان الرياضي، فتفوق المنهالي، ليكسب 15 علامة، وفي منافسات تركيب الشداد تمكن الشامسي من إنهاء التحدي في الوقت المحدد وتمكن من الحصول على علامته.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، فقد زادت مسافة الأهداف في هذه المرحلة لتصبح 15 متراً، ومسافة الجري 10 أمتار مع تركيب المخزن، وكسب المنهالي الـ15 علامة ليعود إلى أجواء المنافسة.

وفي سباق الهجن على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، تفوّق الشامسي ليكسب 20 علامة.

من جهتها، أعربت مديرة إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، عن سعادتها بالإقبال الجماهيري الكبير الذي يحظى به «الميدان»، مؤكدة أن البرنامج يُعد من أبرز وأعرق البرامج المعنية بالتراث على مستوى المنطقة، لما يتمتع به من حضور واسع وتأثير ممتد بين الجماهير.

وأشارت إلى أن مؤشرات المتابعة هذا الموسم جاءت لافتة ومشجعة، ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، بل امتدت لتشمل مختلف دول الخليج العربي، ما يعكس اتساع القاعدة الجماهيرية للبطولة إقليمياً.

