«خيرات الدار» تكافئ الزوّار بـ 30 سلة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن مواصلتها تعزيز الأنشطة الترويجية التي تشهدها «عروض الشارقة للتسوق 2025-2026»، من خلال فعالية «خيرات الدار» التي انطلقت أخيراً في كلباء. واستقبلت القاعة الرئيسة بسوق الجبيل في كلباء الزوّار، وسط أجواء احتفالية، تزامناً مع مهرجان «شتاء الجبيل 2025»، إذ تهدف «خيرات الدار» إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك المحلي ودعم المنتج الوطني.

ومثّل الحدث منصة جمعت بين المُزارع والمستهلك لاستعراض مراحل الزراعة من البذر وحتى الحصاد. ورصدت حوافز عدة، شملت توزيع 30 سلة من «خيرات الدار» عبر مسابقات المسرح، و200 شتلة، إضافة إلى جوائز مالية لمسابقة «أفضل صورة».